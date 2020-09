Suker: "El Bayern es favorito pero si el Sevilla está unido..."

La expedición del Sevilla Fútbol Club lleva apenas 24 horas en el hotel de concentración en Budapest y ya ha recibido una visita muy especial. Se trata de Davor Suker, exjugador del Sevilla y ahora presidente de la federación croata de fútbol, que estará presente en el Puskás Aréna como también lo estuvo en la final de Colonia ante el Inter de Milán.

Aprovechando la visita para dar ánimos al Sevilla y saludar a sus amigos, el croata ha analizado la actualidad del club para los medios de comunicación nervionenses. "Mi sonrisa lo dice todo. Estoy contentísimo por muchos amigos, por el sevillismo y por el fútbol español. Contra el Inter el Sevilla demostró en el campo que peleaba con mucha unidad. Ahora hay que disfrutar. El Bayern sí que es favorito, pero si el Sevilla se acomoda y sigue así de unido, espero que dé la sorpresa y logre ganar".

Como no podía ser de otra forma, el croata también habló del regreso de su compatriota Rakitic al club de Nervión: "Me encanta su vuelta, por él y por lo que le va a dar al Sevilla. Espero que como no vamos a poder disfrutarlo en la selección tras su despedida, le deseo toda la suerte del mundo. Que no esté ni un día lesionado y ayude al Sevilla porque sé que ha vuelto a su casa".

Una decisión, la retirarse de la selección, que respeta: "Tenemos buena relación. El fútbol croata tiene un respeto enorme y con cuatro millones y medio de habitantes no tenemos potencialmente tantos jugadores. Hay que cuidarlos y respetamos su decisión. Ojalá que venga a vernos jugar contra Inglaterra en Wembley".

Espera regresar pronto a Sevilla: "Seguro que voy a ir a Sevilla un fin de semana para recordar, ir a cenar y disfrutar no solo del fútbol, sino también del arte de Andalucía y de Sevilla".

Como presidente de la federación croata de fútbol, Suker ha destacado la importancia de que pueda haber público en las gradas: "Hace seis meses todo estaba cerrado y no había nada. Hemos estado parados y hay que recordar en estos tiempos que la vida sigue. Hemos hecho todo lo posible para que el fútbol no pare y este proyecto piloto es importante primero para la salud y también por el fútbol. Hay que protegerlo".