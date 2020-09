Pepe Castro: "El Bayern es un coloso pero que nadie de por muerto al Sevilla".

Pepe Castro, presidente del Sevilla Fútbol Club, pasó anoche por los micrófonos de 'El Partidazo' de Cope para analizar la Supercopa de Europa que el conjunto nervionense disputará esta noche frente al Bayern de Múnich a partir de las 21:00 horas. "Estoy tranquilo, cuando se vaya acercando la hora del partido los nervios empujan pero confío en los míos, sé que van a jugar una extraordinaria final", ha confesado el utrerano, que también desveló alguna que otra superstición en los días de finales: "Aquí en el hotel hacemos una comida con los empleados del club, además de con los jugadores a diario, alguna corbata, la de las victorias, pero sobre todo estar con los míos, con los empleados del club en este día".

Todos dan como favorito al Bayern de Múnich, qué piensa el presidente: "Yo lo entiendo, el Bayern es una apisonadora, un coloso, pero hay una realidad, la Roma era muy díficil, los Wolves eran temibles, el United era imposible y el Inter venía de ganar 5-0 al Shakhtar con dos delanteros extraordinarios pero el Sevilla les ganó a todos. Evidentemente el partido contra el Bayern puede ser otra cosa, pero ahí están los dos campeones de Europa, el favorito es el Bayern pero nuestro equipo va a tener opciones, pensamos que nos podemos llevar la Copa, pero al Sevilla que nadie lo dé por muerto. Si te hacen dos goles al principio pues casi que el partido ya se ha acabado pero tenemos que aguantar ese empujón suyo y ese ataque extraordinario, pero nosotros vamos a tener nuestras oportunidades, eso se va a ver. El Sevilla se ha ganado el respeto en Europa, no es fruto de la casualidad, el Sevilla tiene calidad suficiente para ganar a cualquiera".

Sabe ya el once titular: "Tenemos un contacto directo, hablamos mucho, pero no me meto ahí, el Sevilla es una familia, Reguilón se ha ido diciendo que al Madrid lo quiere mucho pero que lo que le hemos dado aquí... Somos así y no vamos a cambiar"

Afectan los rumores del City a Koundé: "Él está como todos los jugadores, entrenando a tope y pensando en la final, no pensamos en nada que no sea la final, después del partido ya será otra cosa, pero ahora Supercopa, Supercopa y Supercopa. Este año ya hemos hecho un esfuerzo importante por reforzar nuestra plantilla, ya en invierno nos gastamos 45 millones de euros en dos jugadores cuando casi nadie invirtió nada. Al final, el trabajo, la ambición y la constancia están ahí".

No ha podido salir a paser por Budapest: "Estamos en una burbuja, no recibimos visitas, estamos en el hotel, mientras tengamos la pandemia no podemos hacer otra cosa. Suker sí ha venido, tenía una reunión con Rakitic, pero se han visto fuera en la terraza con la distancia de seguridad, también hemos hablado así con él, hay que entender esta situación".

Cómo ve Rakitic: "Rakitic tiene un cariño enorme por nuestro club y nuestra ciudad. Él está fuerte, estaba hoy en la bicicleta y en tono de broma le dije que no se cansara mucho, que tenía 32 años ya y me respondio que ya lo vería en el partido, estoy seguro que va a ser un jugador muy importante por los próximos años".

Motivo más que nadie les dé opciones de victoria: "Nuestro entrenador es una persona que sabe llevar el grupo, es un líder, cuando hay que arañar el amor propio de los jugadores lo hace, por qué no vamos a ganar nosotros, además nuestra plantilla atesora mucha calidad, hemos venido a ganarla, con todas dificultades que ello conlleva por supuesto".

Al final no podrán jugar el lunes contra el Cádiz: "Es una pena, lo hemos intentado por todos los medios para tener ese día de más de descanso pero están con el pleito y la jueza única... La realidad es que tienen una lucha y al final los perjudicados somos nosotros".