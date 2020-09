El precio que pide el Sevilla FC por Amadou a un Estrasburgo que mira alternativas

"A día de hoy no hay ninguna negociación abierta con el Cádiz, tenemos una magnífica relación entre clubes, tanto por Manolo Vizcaíno como por Óscar Arias, pero no hay ninguna negociación abierta". De ese modo, Monchi descartaba el pasado lunes, durante la presentación de Acuña, que Ibrahim Amadou estuviese cerca de recalar en el conjunto amarillo de cara a la próxima temporada.

El centrocampista franco-camerunés, con contrato hasta 2022, es uno de los descartes de Lopetegui que se entrenan al margen y ni siquiera cuentan con dorsal. Pero el Sevilla FC tampoco desea regalarlo. Por ello, el Estrasburgo, el club que más interés ha mostrado en su contratación, ya valora otras alternativas.

El club de la Ligue 1, donde el sevillista también ha sido relacionado con otros conjuntos, tiene como prioridad la contratación de un pivote, tras perder el pasado verano a Jonas Martin y en enero a Youssouf Fofana. Y según 'L'Equipe', las opciones que más gustan a su entrenador, Thierry Laurey, son Ibrahim Amadou y Jean-Eudes Aholou.

Por el primero, sin embargo, el Sevilla FC habría solicitado al equipo alsaciano 8 millones de euros al comienzo del mercado, después de pagar 14,4 kilos por su fichaje en 2018 y cederlo el pasado verano al Norwich, que pagó 1 millón por el préstamo y acordó una opción de compra de 9,5 kilos que no fue ejecutada, marchándose en el mercado invernal al Leganés.

En estas cantidades, el Estrasburgo tiene claro que no podrá contentar a su entrenador, y en caso de ver rebajadas las pretensiones sevillistas tendría que hacer además un esfuerzo para asumir el salario del futbolista nacido en Douala. En cambio, la opción de Aholou se presenta más asequible y, por tanto, es la favorita a día de hoy. Con un año menos (26), el marfileño ya conoce el club, que lo traspasó al Mónaco por 14 millones hace dos campañas, y tras militar como cedido en la 19/20 en el Saint-Étienne, podría volver a salir a préstamo, aunque su salario sería igualmente elevado para el Estrasburgo.

Mientras tanto, también ha sido ofrecido el brasileño Jean Lucas, del Lyon, que sería la alternativa más económica, pues su club no pondría pegas a una cesión. Laurey busca un jugador más experimentado, pues a sus 22 años, Jean Lucas aterrizó el pasado verano en la Ligue 1 procedente del Flamengo y no tuvo mucho protagonismo, pero como es la vía más barata, a los dirigentes de su club no les disgusta.