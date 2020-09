La confirmación que necesitaba el City para subir ya su apuesta por Koundé

Todos los equipos, incluso los más poderosos, necesitan a veces un 'empunjocito' para redoblar su apuesta por un futbolista y el Manchester City lo recibió ayer en la Supercopa con la destacada actuación de Koundé en un partido trmendamente exigente contra el rodillo del Bayern. El francés no se amilanó en ningún momento y se convirtió en un frontón tanto por arriba como por abajo, con intervenciones cruciales y dominio de la situación incluso en los peores momentos.

Una vez más mostró un oficio y una tranquilidad impropio de su edad y en el City no cabe ninguna duda de que valdrá la pena realizar una desembolso superlativo por el sevillista, capaz de mostrar un elevadísimo nivel en una cita tan importante y contra uno de los mejores equipos del mundo a día de hoy. Los 'citizens' ya habían realizado una propuesta de unos 55 millones de euros, rechazada en el Sánchez-Pizjuán, y, aunque siempre lo ha barajado, no terminaba de animarse a subir su proposición, a la espera posiblemente de su respuesta ante el Bayern.

Ya ha disipado cualquier duda posible, y los 'sky blues' realizarán una nueva propuesta al Sevilla para hacerse con los servicios de Koundé, lo que ya saben en Nervión a expensas de conocer la cantidad puesta sobre la mesa. Como el propio Monchi ha dejado caer, el Sevilla no está cerrado ni mucho a menos a su venta aunque públicamente se ha remitido a la cláusula de 90 millones. La propuesta podría rondar los 70 millones de euros.

Con una cantidad así y la ficha que le habría ofrecido al futbolista, muy superior a la percibida en Nervión, será difícil retenerle una temporada más, obteniéndose una elevada plusvalía tras pagar 25 millones por él incluido variables, de la cual, eso sí, el Girondins se lleva un 20%.

Koundé señaló en la entrevista concedida a ESTADIO que su intención es quedarse un año más en el Sevilla, donde se encuentra a gusto y feliz, pero también que en el fútbol nunca se puede saber lo que se pasará. De hecho, no sólo depende de él sino también del propio Sevilla, consciente de que su espectacular crecimiento en este siglo se ha sostenido sobre una filosofía en la que no cabe decir que no a ofertas irrechazables. De momento, Koundé sigue siendo del Sevilla y para que deje de serlo el Manchester City tendrá que apostar muy fuerte.