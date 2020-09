Debate disparado por la delantera sevillista y actividad en los despachos

La final de la Supercopa, además, lógicamente, de competir por el título, serviría para medir el nivel del Sevilla 20/21 y para comprobar si existía alguna necesidad más allá de las ya se intentan cubrir en el mercado, como la competencia para Navas en la derecha y la llegada de otro central.

Los de Lopetegui rindieron a alto nivel y compitieron de tú a tú con el poderoso Bayern, lo que no ha evitado que se haya disparado un debate que ahora mismo se encontraba más o menos contenido a la espera de lo que ocurriera con Carlos Fernández. Así, hace poco, Monchi aseguró que la punta de lanza está cubierta y que no habría movimientos para reforzarla, con el matiz que no recordó pero que a nadie se le escapa de que la hipotética venta del canterano supondría probablemente el fichaje de un atacante.

Así, el error en el ocaso del tiempo reglamentario de En-Nesyri, que en su favor cabe destacar su carrerón desde el área contraria y como le ganó al defensa, ha provocado que el debate de la necesidad de otro delantero, de un 'killer' se instale de nuevo en Nervión. El marroquí tuvo el triunfo en sus botas en un mano a mano con Neuer, que le adivinó las intenciones, y luego volvió a gozar de otra ocasión que, tras una buena maniobra, acabó en el palo.

Son muchas las voces que estiman que la elevada exigencia con la que afronta el Sevilla este curso, inmerso en Champions, con aspiraciones de dar un pasito más si se puede en Liga, precisa mayor pegada arriba, un delantero que no perdone delante del portero, lo que también, lógicamente, es muy relativo y algo ventajista. Por supuesto, en el club confían completamente en él y desde todos los estamentos se le ha arropado en un momento duro para él.

Lo cierto es que en Nervión, más allá de lo que se diga públicamente, en ningún momento se ha dejado de mirar el mercado de delanteros y de interesarse por las condiciones de los puntas que gustan, además de estudiar ofrecimientos como el Zé Luis, por si presenta alguna opción interesante. Monchi está activo en este frente, a la expectativa, pues siemrpe está abierto a mejorar, aunque el margen salarial sigue siendo muy estrecho a la espera de la salida de los descartes que restan.

Obviamente, el futuro de Carlos Fernández juega un papel fundamental en este asunto. En el Sánchez-Pizjuán le sólo le pretenden vender por una cantidad acorde a su rendimiento en el Granada y Monchi, como no podía ser de otra forma, maneja varios nombres para potenciar la delantera llegado el caso.