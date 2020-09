Una tercera opinión para el debate en la delantera del Sevilla

El debate sobre la delantera del Sevilla vuelve a asomar en el horizonte en este arranque de la temporada 2020/2021. La pasada campaña tuvo algunos momentos álgidos. Sobre todo, durante la preocupante sequía que arrastró Luuk de Jong en sus primeros meses como blanquirrojo, un problema que hacía difícil de entender el ostracismo al que Julen Lopetegui condenaba a Munir El Haddadi, a Chicharito Hernández y a Munas Dabbur. Esta situación acabó con la salida en enero de los dos últimos y con el fichaje de Youssef En-Nesyri, a quien se ha unido ahora el retornado Carlos Fernández, que regresa a Nervión tras su periplo como cedido en el Granada.

Está por ver por cuánto tiempo estará el canterano en el club en el que formó como futbolista de elite y en el que apenas ha contado con un par de oportunidades para mostrar sus capacidades en Primera división. Equipos importantes siguen intentando convencer al Sevilla para que acceda a dejarle salir; pero la entidad nervionense no está muy por la labor. Y su afición, aún menos.

Es más, en el seno del sevillismo hay ganas de verle en acción y consideran que la de Carlos Fernández puede ser esa necesaria tercera opinión que ayude a serenar un debate que rebrota después de la Supercopa de Europa ante el Bayern de Múnich; partido en el que los de Eduardo Dato resistieron de manera titánica, pero carecieron de pegada. Sólo marcaron de penalti por medio de Lucas Ocampos. De Jong, bigoleador en la final de la Europa League y héroe de la Sexta, apenas consiguió poner en apuros a Neuer. En-Nesyri sí obligó a intervenir al meta alemán, que con ayuda del poste evitó el que habría sido el 1-2 en el postrero minuto 86 y, muy probablemente, habría dado el título a su equipo.

No obstante, cabe resaltar en favor de ambos, que el holandés resultó decisivo en la acción que acabó en la pena máxima convertida por Ocampos en el 0-1 y que el marroquí se mostró muy activo cuando salió en la segunda parte y no paró de generar peligro para la zaga del Bayern de Múnich. Carlos Fernández se quedó sin minutos en el vibrante duelo en el Puskas Arena de Budapest (Hungría) y eso le hace albergar opciones de salir en el once inicial en el estreno del Sevilla en LaLiga 20/21, este domingo en el estadio Ramón de Carranza de Cádiz.



El canterano ha recibido el apoyo de un 45 por ciento de los votantes en la #EncuestaHelvetiaED, que preguntaba a los lectores de ESTADIO Deportivo quién debería ser el '9' titular de Lopetegui en el choque ante el cuadro gaditano. El resultado del sondeo no ha podido ser más apretado, pues Carlos Fernández sólo aventaja en un punto porcentual el 44% de respaldo con el que cuenta En-Nesyri, que acabó abatido la Supercopa de Europa y no para de darle vueltas a esa acción que pudo darles el triunfo.

El sevillismo sabe que es un jugador importante y cree que la mejor manera de ayudarle a pasar página y de arroparle es dándole la titularidad. El elegido para formar de inicio ante el Bayern, De Jong, es la opción menos votada; pero un nada despreciable 11% de los participantes sigue considerándole la mejor opción para el ataque blanquirrojo.