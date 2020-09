Las dudas se disipan: Koundé no se mueve de Nervión

Salvo giro imprevisto, todo apunta a que Jules Koundé continuará una temporada más en Nervión formando junto a Diego Carlos una pareja de centrales casi inexpugnable. Se ha hablado mucho estos días sobre la posibilidad de que el Manchester City subiera su oferta, sobre todo tras la brillante actuación del francés ante el todopoderoso Bayern, pero esto ya no ocurrirá.

Y es que, ante las altas pretensiones del Sevilla, los 'citizens' desviaron la mirada hacia otro objetivo que sí resultaba factible en los márgenes económicos que maneja para el centro de la zaga. Así, por una cantidad similar a la ofrecida al Sevilla por Koundé, el City está a un paso de cerrar la llegada de Rùben Dias, central del Benfica de 23 años que ayer se despidió del club portugués tras la victoria contra el Moreirense por 2-0, en la que contribuyó con un tanto.

En Portugal hace dos días que se hablaba de un entendimiento cercano y el periodista Fabrizio Romano aseguró que en la noche de ayer todas las partes alcanzaron un acuerdo definitivo para que Dias vista la elástica celeste del City, operación en la que también entraría el argentino Otamendi, ofrecido igualmente al Sevilla.

El propio jugador portugués dejó entrever tras el choque que se marcha. "Ese fue un momento especial para mí y creo que todos entienden por qué. Estoy contento, por supuesto, fue un partido importante para mí y poder acabar este partido con un gol fue muy especial. Creo que todos tienen una idea de por qué abracé a Rui Costa", señaló Dias.

Más claro fue el técnico encarnado, Jorge Jesús: "Estoy bastante seguro de que fue su último partido. Es un jugador que lamentamos que se vaya. También tengo alguna culpa de eso ya que tiene que ver con no estar en la Champions League. Hay cosas que se tienen que equilibrar". Y la pareja del central, la cantante April Ivy, afinó más si cabe al compartir una foto en redes sociales de la mano de Dias y con un revelador "here we go" (Aquí Vamos). Todo parece apuntar a que se encontraban dirección Manchester para que el futbolista pase las pruebas médicas obligatorias.

A falta de que exista oficialidad al fichaje de Rùben Dias por el City, necesario para garantizar la tranquilidad, se esfuma la principal amenaza por Koundé, que no se moverá de Nervión.