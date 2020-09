Lopetegui habla de Carlos, de Bryan, además de un Levante al que respeta

Sin tiempo para 'respirar', El Sevilla FC y Julen Lopetegui vuelven a jugar y se enfrentan a un equipo que ha empezado LaLiga en forma, un Levante al que el técnico sevillista teme y respeta, pero al que espera vencer con las armas que posee. El entrenador nervionense dio las claves de cómo está el equipo antes del partido.

El rival

"El Levante es uno de los rivales que mejor juega de la categoría. Cuenta con los mismos jugadores, con el mismo entrenador, el mismo estilo... Nos va a obligar a hacer un gran partido. El partido de Pamplona y Valencia es una referencia. En Valencia merecieron de todo menos perder. Nos obligará a ir al límite".

En-Nesyri, tras sus últimas actuaciones

"Está bien, trabajando como el resto. No me paro más. No hay tema. Son situaciones futbolísticas normales. Las situaciones buenas, que te pillen trabajando y él trabaja mucho. Esas situaciones buenas van a llegar".

Situacion física de Carlos Fernández

"No sabemos qué pasará con Carlos, hoy tampoco se ha entrenado. También ha tenido un problema Bryan. Estamos a expensas de la recuperación de ambos. El resto no tenía ningún problema"

Titulares y suplentes

"No hay un equipo más titular. Hay una plantilla que está a disposición del entrenador y por momentos jugarán otros y en otros no. Las circunstancias, los momentos de cada uno, nos hacen tomar las decisiones y ver el once oportuno en cada momento".

Las carencias detectadas

"Aspiramos siempre, desde que estamos aquí, a ser cada vez mejores. Tenemos muchísimo margen de mejora, no hay límite nunca. Tenemos mucho margen en muchísimas cosas, con balón, sin balón, ser más completos, no hay límite nunca. Hay un buen vestuario y trataremos de cuidar el fondo de armario porque es importante en una temporada dura y exigente".

La igualdad de LaLiga en estas primeras jornadas

"Es la realidad eso no es nuevo. Es absoluta y cada partido es una conquista, una aventura. Hay que centrarse en el día siguiente. Mañana toca Levante y hay que darle toda la importancia del mundo".

Situación física tras la corta pretemporada

"Hemos arrancado la pretemporada más tarde, ha sido especialmente atípica para nosotros. Arrancar de cero a cien. Es lo que toca y en el escenario actual tenemos una adaptación permanente en todo, lo podemos ver por cómo estamos dando la rueda de prensa. Un esfuerzo por no estar pendiente de las circunstancias y sí en solucionarlas. Cuantos más partidos llevemos irá a favor de mejorar ese estado de forma".