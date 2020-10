Una baja de peso en el Barcelona para recibir a un Sevilla FC con una ausencia 'clave'

Después de saldar con victoria sus dos primeros partidos de Liga ante Cádiz (1-3) y Levante (1-0), el Sevilla FC tendrá un exigente compromiso este domingo, a partir de las 21:00 horas, en el Camp Nou, donde visitará al FC Barcelona en el choque correspondiente a la quinta jornada.

Para dicho encuentro, Ronald Koeman no podrá contar con un pilar en su defensa: Clément Lenglet. El ex sevillista ha sido expulsado este jueves ante el Celta, al ver al filo del descanso la segunda amarilla por frenar en falta a Denis Suárez cuando el también ex nervionense se le iba en carrera, por lo que deberá cumplir un partido de suspensión.

Por el central francés, Koeman ha dado entrada en lugar de Griezmann al uruguayo Ronald Araújo, que será en principio el elegido para formar en el eje de la zaga junto a Piqué frente al Sevilla FC, pues Umtiti no viajó a Vigo por lesión y podría abandonar la disciplina azulgrana en los próximos días.

Además, también continuará de baja el meta Ter Stegen, que se recupera de una rotura del tendón rotuliano, y es duda el ex bético Junior por unas molestias en los isquiotibiales, así como el joven brasileño Matheus Fernandes.

Pero también el Sevilla FC tiene una baja confirmada para dicho encuentro, aunque en su caso no afecta a ningún jugador de campo. A expensas de conocer la evolución de Carlos Fernández y Bryan Gil de cara a dicha cita, con el futuro del primero de ellos en el aire, quien no estará seguro en el banquillo será Julen Lopetegui, expulsado ante el Levante por protestar, aunque el técnico vasco lo consideró desproporcionado.