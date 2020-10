Monchi analiza el sorteo y los rivales del Sevilla: "Es un grupo equilibrado".

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, director general deportivo del Sevilla FC, ha analizado el sorteo que ha deparado a Chelsea, Krasnodar y Stade Rennais como rivales del conjunto de Julen Lopetegui. "El Rennes es el actual líder de la liga francesa, el Krasnodar es un equipo muy competitivo y al Chelsea no lo voy a descubrir yo ahora", ha dicho el de San Fernando.

El dirigente nervionense ha destacado la igualdad del Grupo E. "Es un grupo difícil donde tendremos que estar al cien por cien para seguir adelante. Es un grupo equilibrado, competido y va a ser duro seguir adelante", ha explicado en SFC Radio.

Con respecto al hecho de que todavía no pueda entrar la afición en el Sánchez-Pizjuán, Monchi ha comentado: "El hecho de que no haya público no favorece a nadie y perjudica a todos. El que mejor se adapte será el que saldrá mejor parado".

Pese a todo, Monchi es claro con el objetivo marcado en esta fase de grupos: "Nuestro objetivo en este caso es pasar a la siguiente fase. Estoy contento con estar en el sorteo, a partir de ahí, la bonanza o no del resultado del mismo lo diremos en diciembre, si hemos sido capaces de pasar o no".

Por último, el gaditano destacó la importancia de estar en el bombo de los mejores: "Estar en el bombo 1 es un orgullo y es algo que nos hemos ganado por merecimientos propios".