Así está la opción de Willian José y el Sevilla.

Día frenético hoy en el mundo del fútbol con motivo del último día de mercado, horas en las que se intensifican las gestiones pendientes o se cierran operaciones 'in extremis', casos ambos que puede vivir el Sevilla. En primer lugar, trata de cerrar los fichajes de Idrissi y Rekik, sin descartar ninguna movimiento extra, caso del realista Willian José.

La vanguardia no es una demarcación prioritaria para reforzar por Monchi, pero la definitiva explosión del guzmareño Carlos Fernández en el Granada la pasada temporada ha llamado la atención de varios clubes. El Benfica fue uno de ellos al inicio del mercado. En nuestras fronteras, el Celta de Vigo lo tuvo en su agenda, pero es la Real Sociedad la opción que se antoja más firme en el caso de que el canterano abandone Nervión, una vía por la que podría llegar el brasileño Willian José.

Esta opción se antoja complicada, pero en un último día de mercado no hay que descartar nada. Durante el fin de semana ha habido conversaciones entre ambos clubes y, según fuentes del club consultadas por Estadio Deportivo, pese a no haber nada concreto en este momento, no hay que descartar ninguna opción hasta que se cierre el mercado.

El Sevilla contempla un traspaso y la cesión del jugador; la Real Sociedad, venderlo. Según 'Noticias de Gipuzkoa', el Sevilla propone un trueque, opción que no descarta la Real Sociedad, molesta con el comportamiento del brasileño desde enero, cuando mantuvo contactos con el Tottenham, aunque reclamaría al club de Nervión una cantidad económica.