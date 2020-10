Cristóbal Soria destripa el traspaso de Sergio Ramos al Madrid: 20 millones más Arbeloa y Palencia

Fue en el verano de 2005 pero el traspaso de Sergio Ramos desde el Sevilla Fútbol Club al Real Madrid todavía sigue dando que hablar. Son varias las versiones que se han contado de las negociaciones y anoche, Cristóbal Soria, el por entonces delegado del conjunto nervionense, dio más detalles desconocidos en las negociaciones entre ambos clubes.

En el programa El Chiringuito, donde Soria es uno de los contertulios más habituales, el exsevillista que reconocio que el Real Madrid no pagó la cláusula, tal y cómo llegó a defender José María del Nido en su momento. "Ese mismo día por la mañana, la operación era 20 millones de euros más Arbeloa más Palencia, esa era la negociación. No se me olvidará porque Juande Ramos no conducía en esa época, y vivía cerca de casa e íbamos juntos".

Además, Soria recordó que él vivió de primera mano las charlas entre Del Nido y Juande Ramos y expusó el motivo por el que sea oferta no llegó a buen puerto: "Las conversaciones que tenía el presidente con Juande Ramos me las tragaba todas, por la mañana esa era la oferta. Esa noticia llegó a los medios de Sevilla ese día y todo el mundo se le echó encima y entonces Del Nido dio tres pasos para atrás y ya entonces hicieron la pantomima (refiriéndose a la imagen de René Ramos entrando en la sede de LaLiga para depositar una cláusula que nunca se pagó)".