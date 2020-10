El ex técnico de Idrissi 'bendice' su traspaso al Sevilla.

Por oficialidad, fue la penúltima incorporación del Sevilla 20/21, un Oussama Idrissi que ya ha cumplido dos sesiones de entrenamiento con su nuevo equipo y bajo el mandato de su nuevo entrenador, Julen Lopetegui, que ha tomado el testigo de un Arne Slot encantado por el traspaso del extremo al cuadro de Nervión.

"También para el AZ es bueno que se haya marchado a un club grande como el Sevilla. No hay que descartar a otros clubes, pero si miras a dónde han ido nuestros jugadores en los últimos años, el Sevilla es de otra magnitud. Y Oussama nos dejó por la puerta grande", manifestó el que fuera su entrenador en el AZ Alkmaar, en una Eredivisie donde ha brillado dejando un historial de 127 encuentros, 36 goles y 27 asistencias.

Slot destaca el crecimiento de Idrissi en las filas del AZ desde su fichaje en enero de 2018 procedente del Groningen. "Para Oussama, es una gran transferencia. Cuando vino del FC Groningen al AZ, era un jugador bastante bueno que ya había demostrado mucho", dice a Voetbal International, añadiendo que: "Con nosotros se ha convertido en un jugador que marcó la diferencia en la cima de la Eredivisie casi todas las semanas. Con actuaciones muy estables. Entonces puedes esperar que venga un gran club", consideró.

De esta forma, el que ha sido su entrenador hasta hace una semana, 'bendice' la llegada de Idrissi, opción que compartía el extremo en su presentación. "Tenía otras ofertas, pero al final no las he tenido en cuenta porque el Sevilla es un gran club, muy importante y me apetecía estar con estos jugadores. Hace tres años vi el ambiente magnífico del estadio y no me lo he pensado. No fue difícil ir al Sevilla porque era donde quería estar", explicó el holandés.

Idrissi, cuyo fichaje se hizo oficial el pasado lunes, jugará las próximas cinco temporadas, hasta 2025, en el Sevilla, tras desembolsar al AZ Alkmaar unos doce millones de euros.