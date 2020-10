El decisivo papel de De Jong, Gudelj, Bono y En-Nesyri en el fichaje de Idrissi por el Sevilla

Oussama Idrissi completó esta semana sus primeras sesiones como jugador del Sevilla FC, club al que ha llegado esta temporada después de destacar en el AZ Alkmaar holandés. El extremo, natural de los Países Bajos aunque internacional absoluto con Marruecos, asegura estar impresionado por las instalaciones y el funcionamiento de un club que considera 'top' y en el que afirma estar viviendo "un sueño". Deja claro que Monchi no necesitó mucho para convencerle, pero admite que en su decisión final influyeron de manera decisiva sus compañeros De Jong, Bono y En-Nesyri.

"Sí, hablé con ellos antes de fichar. En la selección nacional hablamos mucho sobre cómo es cada club de cada jugador. Sabía que el Sevilla es un gran club, sé que es como una familia, con un buen ambiente en el estadio y con una gran afición. Ésa era la información que conocía por ellos. Y estoy feliz de ser compañero suyo", ha manifestado Idrissi en una extensa entrevista para el portal deportivo Goal.

"Por supuesto, me ayudarán mucho. También creo que jugadores como Gudelj me ayudarán también porque también jugaron en Holanda. Y jugué contra ellos. Y, por ejemplo, el padre de Gudelj fue mi entrenador cuando yo era joven, cuando tenía 15 años. Así que tengo muchos jugadores que conozco del pasado. Estoy seguro de que me ayudarán. No puedo esperar a conocerlos a todos", añade, ansioso, sobre el hecho de que muchos de sus nuevos compañeros están con sus selecciones y aún no ha podido verles.

Idrissi todavía no tiene una idea clara de lo que espera Julen Lopetegui de él ni del rol que tendrá en este sólido Sevilla, pero está convencido de que se aclimatará rápido y trabajará al máximo para aportar. "No, todavía no he hablado con él de eso, son mis primeros días aquí. Creo que es normal para un jugador que llega nuevo a otro país a otro gran club necesitar un poco de tiempo. Tengo que encontrar mi camino, disfrutar cada segundo, conocer a mis nuevos compañeros, al 'staff'... Así que no hablé con él sobre fútbol o táctica, ??pero seguro que lo haré. Creo que, ahora, lo más importante es adaptarme al equipo y encontrar mi sitio".

En este sentido, ha elogiado a jugadores Suso, Ocampos o Munir y ha destacado la feroz competencia que habrá por un puesto de titular. "Por supuesto, son buenos jugadores. Hay muchos buenos jugadores en el equipo, hay un equipo bueno y fuerte. Necesitamos tener una buena competencia en todos las posiciones del campo, tenemos que entrenar muy bien entre nosotros, que todos seamos mejores jugadores y todos nos concentremos en entrenar para los partidos. Le corresponde al entrenador tomar decisiones, pero lo más importante es que, juegue quien juegue, vayamos ganando partidos. Eso lo haremos entre todos en el club", ha analizado, antes de repasar otras sensaciones de su primeros días como jugador del Sevilla:



- Sus primeras horas como jugador del Sevilla: "Es muy especial. En el momento en que mi agente me dijo que el Sevilla me quería, fue como un sueño. El Sevilla es un club muy grande. Fue el campeón de la Europa League. Un equipo que tiene muy buenos jugadores, con una buena filosofía, siempre con ganas de jugar un buen fútbol. Sí, para mí fue emocionante escuchar la noticia. Y no podía esperar a estar aquí. Antes de que Monchi me llamara, ya tenía muchas ganas de venir a este gran club. Pero el momento en que llamó fue especial. Y no podía esperar a estar aquí".

- ¿Por qué eligió al Sevilla FC?: "Porque es un gran club, LaLiga es una competición bonita, con buen fútbol, un ??fútbol técnico. Hay un buen entrenador, un buen staff. Las instalaciones son increíbles. Es un club perfecto para desarrollarme aquí y convertirme en un futbolista mejor".

- Se define como jugador: "Soy un extremo izquierdo. Me gusta mucho el uno contra uno, marcar goles, ayudar a mis compañeros a marcar goles con asistencias y lo más importante es ayudar al equipo a ganar. Realmente adoro ganar y odio perder. Creo que la afición del Sevilla tiene el mismo sentimiento. Así que juntos, con suerte, ganaremos muchos partidos".

- Fuera del campo: "Soy un hombre muy feliz. Me gusta mucho hacer bromas para hacer las cosas más amenas. Me gusta estar en casa también y cuando pueda lo disfrutaré y descansaré. Siempre estoy en contacto con mi familia y amigos y soy una persona familiar".

- Su estado físico tras un largo parón: "Fue muy duro que la competición se terminara por culpa del COVID. Desafortunadamente, no pudimos terminar la temporada. Lo estábamos haciendo muy bien como equipo. Íbamos primeros junto con el Ajax. Y sí, desafortunadamente fue algo que no esperábamos, simplemente sucedió. Después de eso, tuvimos dos meses sin entrenamientos debido al Covid. Teníamos que seguir las normas de quedarnos en casa. En el encierro fue difícil porque el cuerpo pierde mucha condición y fuerza. Paso a paso, comenzamos a entrenar y a recuperar una buena condición y a volvernos más y más fuertes. Pero después de un tiempo, desafortunadamente me lesioné. Ahora estoy cada día más en forma y más fuerte".

- Con ganas de jugar la Champions: "Es asombroso. Es el sueño de cualquier niño jugar la Champions League. Tenemos un buen grupo, tenemos buenos jugadores, la estrategia es buena. Así que creo que tenemos buenas posibilidades de superar la fase de grupos, de demostrarle al mundo que somos un buen equipo. Con suerte, espero que mi sueño se haga realidad".