Rekik: LaLiga, un Sevilla de Champions y el ambiente del Sánchez-Pizjuán

Junto a la fuerte competencia que vivirá con Koundé y Diego Carlos por hacerse con un puesto de titular en el eje de la zaga del Sevilla FC, Karim Rekik analiza durante su entrevista con ESTADIO Deportivo otros aspectos como los objetivos del Sevilla FC a lo largo de esta temporada, en la que todos le otorgan a nivel nacional la condición de ser una alternativa real a los tres grandes en la lucha por LaLiga. La Champions, la vuelta de la afición al Sánchez-Pizjuán y muchas otras cosas, en esta segunda parte de su conversación con ED.

- ¿Cuáles deben ser los objetivos del Sevilla FC esta temporada?

- Acabar lo más alto posible en la tabla e ir partido a partido. Pensar sólo en el Sevilla y con ese objetivo marcar metas más altas y mirar hacia arriba. Sólo tenemos que estar centrados en el siguiente partido.

- ¿Consideras que el Sevilla FC puede luchar este año por LaLiga contra equipos como Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid? Tras este inicio de temporada y final de la anterior, muchos lo ven en España ya como un candidato real.

- ¿Por qué no? Tenemos un gran equipo, buenos jugadores. No tenemos que mirar a los otros clubes, ni pensar en sus jugadores. Tenemos que estar sólo centrados en el Sevilla, en nuestros partidos y ya veremos al final de la temporada cuáles son nuestras opciones.

- Pensando en la Champions, ¿qué le parece el grupo (Chelsea, Krasnodar y Rennes)?

- Creo que tenemos posibilidades de pasar a la siguiente fase. Si jugamos bien y lo damos todo. La Champions no es fácil, es diferente. Los equipos son de otras ligas, juegan diferente. No es lo mismo que jugar con los clubes de tu liga. Todos los clubes que están en la Champions son grandes equipos. Para mí, el Chelsea es el rival más fuerte, pero la Champions League no es una competición fácil y hay que estar concentrado en todos los partidos.

- ¿Ha vivido algún partido en el Sánchez-Pizjuán o le han hablado ya del ambiente que se vive en él?

- Sólo lo he visto en televisión, nunca en vivo. Pero he escuchado muchas historias sobre ello. Ahora, por el virus, no se puede. Pero cuando vuelva la normalidad estoy muy contento de poder disfrutar de ello.

- ¿Y del derbi Sevilla-Betis, le han hablado también?

- He jugado muchos derbis antes, muchos partidos importantes. Los derbis son partidos especiales, de dos clubes importantes en una misma ciudad. Eso siempre es bueno. El Sevilla es un club muy grande en Europa, por lo que espero poder jugar ese partido, ganarlo y disfrutarlo al cien por cien.