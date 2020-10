"Hace dos días hablé con Monchi; me preguntó por Radu"

Monchi no para en su labor de buscar nuevos talentos para el Sevilla FC.

Que Monchi y la dirección deportiva del Sevilla FC no descansan cuando cierra el mercado de fichajes es una afirmación que ya no pilla por sorpresa a nadie en el mundo del fútbol. Y es que eso explica en gran medida la transformación del conjunto de Nervión, así como los éxitos contemporáneos que no deja de acumular.

Por ello, no es de extrañar la información procedente de Rumanía, donde el empresario Florin Manea ha asegurado haber mantenido una conversación con el director deportivo del Sevilla FC en relación a uno de sus representados; el joven Radu Dragusin.