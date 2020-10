Koundé se viste de goleador y da el triunfo a la sub 21 de Francia

El único de los internacionales del Sevilla Fútbol Club que hoy entraba en acción en era el central Jules Koundé, que afrontaba su último partido con la sub 21 de Francia antes de volver a la capital hispalense.



Tras ser titular ante Liechtenstein y jugar 64 minutos, el central del Sevilla volvía a repetir titularidad y además jugó el partido completo. Pero no contento con ello, Koundé fue el autor del único tanto del partido en el minuto 22 y por ende, el que dio el triunfo a la selección gala.



El zaguero nervionense se ha estrenado así como goleador con la elástica de la sub 21 de Francia tras aprovechar un rechace del meta eslovaco a un lanzamiento de falta desde la banda izquierda. El '12' de sub 21 remataba con el empeine desde el punto de penalti para introducir el balón en el fondo de la portería entre el barullo de jugadores.