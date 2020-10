El dinero que el Sevilla ganará con el nuevo reparto de la Champions

El Chelsea será el primer rival del Sevilla FC en Champions esta temporada, siendo los 'Blues', además, el principal equipo a batir de un grupo en el que también han caído emparejados el Krasnodar y el Rennes. Una competición, la Liga de Campeones, en el que la entidad blanquirroja ingresará una importante cantidad económica. Aún más desde que la UEFA modificara al alza desde la 19/20 el reparto de ingresos para los equipos participantes.

En un primer reparto de 30 millones en el que no participará el Sevilla FC, a no tener que disputar el 'play off' previo, sólo recibirán un pago fijo de cinco millones los clubes eliminados.

1.950 millones a repartir en la fase de grupos de la Champions

En la fase de grupos de la Champions, el reparto del dinero se divide en cuatro pilares fundamentales:

- 488 millones de euros para los pagos iniciales.

- 585 millones para los pagos fijos por resultados

- Otros 585 en base a los ranking de coeficiente basados en el rendimiento en los últimos diez años.

- 292 kilos para importes variables (market pool).





Pagos iniciales de la Champions (488 millones de euros)

Cada uno de los 32 clubes que se clasifican para la fase de grupos recibirán una suma de 15,25 millones de euros, divididos en un pago inicial de 14,5 millones de euros y un pago restante de 0,75 millones de euros. Es decir, solo por disputar la fase de grupos, el Sevilla FC tiene ya asegurado más de 15 kilos.





Pagos fijos de la Champions (585 millones)



Por victoria durante la fase de grupos el Sevilla FC recibirá 2,7 millones de euros, mientras que serán 900.000 euros por empate. Los montos no distribuidos (900.000 euros por cada empate) serán acumulados y redistribuidos entre los clubes de la fase de grupos en cantidades proporcionales a su número de victorias.



Clasificación para los octavos de final: 9,5 millones de euros por club.

por club. Clasificación para los cuartos de final: 10,5 millones por club.

Clasificación para las semifinales: 12 millones de euros por club.

de euros por club. Clasificación para la final: 15 millones por club

por club El campeón de la UEFA Champions League recibirá un bonus adicional de cuatro millones de euros.

recibirá un de euros. Los dos clubes que se clasifiquen para la Supercopa de la UEFA 2021 reciben 3,5 millones de euros cada uno, y el ganador se llevará 1 millón adicional.

Ranking de coeficientes Champions (585 millones)

La pasada temporada se introdujo un nuevo ranking de acuerdo al rendimiento en un periodo de diez años. Además del coeficiente de puntos acumulado durante este periodo, este ranking incluye puntos de bonificación por ganar la Champions League/Copa de Europa, la Europa League/Copa de la UEFA y la Recopa de la UEFA. En base a estos parámetros, se ha establecido un ranking y el montante total de 585,05 millones se ha dividido en 'cuotas de coeficiente', de forma que cada cuota tiene un valor de 1,108 millón de euros.

El equipo con menor ranking recibirá una cuota (1,108 millón de euros). Se añadirá una cuota extra a cada posición del ranking, por lo que el equipo con mejor ranking recibirá 32 cuotas (35,46 millones). A día de hoy el Sevilla FC ocupa el puesto 14 de ese ranking. No obstante equipos de mejor ranking como Arsenal o Benfica no se han clasificado por lo que ascendería al 12 de equipos Champions. En ese caso, el club percibiría 23,268 millones de euros.

Market pool (292 millones de euros)

El valor estimado disponible es de 292 millones de euros, que se distribuirán de acuerdo con el valor proporcional de cada mercado televisivo representado por los clubes que toman parte en la Champions League (de la fase de grupos en adelante).