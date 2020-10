Fernando, la "cabeza" de Koundé, la "ilusión" de Lopetegui y los "recuerdos" de Pellegrini.

Fernando Reges, centrocampista del Sevilla Fútbol Club, ha analizado la actualidad del conjunto nervionense tras una semana sin competición por el parón internacional pero con la mente puesta ya en el Granada. "Ha sido una semana un poco rara, pero necesitamos también un poco de pausa para descansar y recargar las baterías y volver fuertes", ha dicho el brasileño en los micrófonos de la Cope Sevilla.

No en vano, el ex del Galatasaray conoce bien al Granada, al que se enfrentó la temporada pasada. "Sabemos que el Granada no ha cambiado muchos jugadores con respecto al año pasado, son casi los mismos salvo Carlos que se vino aquí. Es un equipo muy fuerte y saben lo que quieren", ha explicado.

En cuanto a su rendimiento personal, Fernando ha reconocido que desde la época del Galatasaray viene trabajando con un entrenador personal. "Sigo trabajando con un preparador físico aquí. Me salió la oportunidad de ir a Turquía, era una oportunidad muy buena, sabía que era bajar un poquito pero seguí trabajando mucho para volver a un equipo como el Sevilla", ha comentado Fernando, que ha tratado otras cuestiones.



Cómo ve al Sevilla FC

"El Sevilla en los últimos año ha subido mucho, ha ganado muchas cosas importantes, si vas a cualquier lado todos saben que el Sevilla es un grandísimo club, y nosotros tenemos la posibilidad de hacer al Sevilla más grande".





Es posible pelear por LaLiga

"Todos sabemos que es muy difícil porque tenemos equipos muy buenos como el Barça, el Madrid o el Atlético, ellos tienen jugadores de un altísimo nivel que te hacen una jugada y te ganan un partido. Para pelear por algo grande necesitamos de una regularidad muy buena, sabemos que es muy difícil pero no imposibe, si llegamos con posibilidades al final sería muy bueno".

El trabajo de Lopetegui

"Tiene una ilusión muy grande, quiere ganar cosas y él nos lo transmite, cuando un cuerpo técnico está con ganas de ganar cosas es muy importante para los jugadores, ellos quieren hacer muchas cosas buenas en Sevilla, sabemos que es difícil, LaLiga es un campeonato fortísimo pero tenemos jugadores de mucha calidad y podemos pelear. Intentamos trabajar mucho este año para llegar al final con posibilidades de algún título".

Crecimiento de Koundé

"Es muy joven y todavía puede crecer mucho más. El crecimiento que ha tenido este año es brutal, es rápido, fuerte, escucha y es humilde, puede marcar la diferencia. Es difícil encontrar un central así, normalmente tienes un central con calidad técnica pero es lento, él no, al igual que Diego Carlos, tenemos dos grandes centrales".





El interés del City en Koundé

"Es un chico joven pero con una cabeza centrada, trabaja para crecer, sabe que ha tenido ofertas, hemos ganado la Liga Europa y ha jugado a un nivel que es normal que vengan a por él, pero ahí está la forma en que ha llevado todo esto, cuando eres joven puedes perder la concentración pero él no, eso ha sido muy importante paara nosotros".



Y ahora la Champions

"Es una competición muy diferente a LaLiga, donde tienes que ser regular para ganar, en la Champions tienes que hacer buenos partidos cuando te toca, si haces un partido mal estás fuera, todos tenemos que entrar concentrados y ganar por detalles, ahí todos son buenos y se gana por detalles, la ilusión es la misma, sabemos que es difícil pero vamos a pelear primero por pasar la fase de grupos".



Coincidió con Pellegrini en el City

"Tengo recuerdos muy buenos, es un gran entrenador y una buena persona, me ayudó mucho, pone mucha exigencia, siempre quiere que su equipo tenga el balón y juegue, es muy bueno, guardo muy buenos recuerdos de ellos".