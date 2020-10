El posible once del Sevilla ante el Granada, con muchos condicionantes

El posible once del Sevilla ante el Granada, con muchos condicionantes SFC

No está teniendo mucha suerte el Sevilla FC con el reparto de horarios de LaLiga, que ya le hizo jugar en Cádiz menos de 72 horas después de jugar 120 intensos minutos en la final de la Supercopa de Europa ante el Bayern de Múnich y que este mismo sábado, a pesar de ser uno de los equipos españoles que más jugadores ceden a las selecciones, abrirá la jornada 6 casi sin tiempo para que lleguen sus once internacionales. Al menos, tendrá algo más de respiro para ensayar su visita a Londres para medirse al Chelsea en el estreno de la Champions League 20/21.

Estos fuertes condicionantes aumentan las posibilidades de que Julen Lopetegui apueste por las rotaciones a la hora de confeccionar el once que saldrá de inicio ante el Granada de Diego Martínez a las 13:00 horas de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. A sólo 48 horas del encuentro, el técnico del Sevilla sólo ha podido contar este jueves con cinco de sus once internacionales: el español Jesús Navas, los argentinos Lucas Ocampos y Marcos Acuña y el sub 21 nacional Óscar Rodríguez; además de con el hispanomarroquí Munir El Haddadi, que se reincorporó al grupo el lunes tras ver frustrado su debut con Marruecos.

De los internacionales, sólo Navas y Bono parecen tener sitio fijo en el once inicial ante el Granada. Ocampos podría descansar, Óscar no suele ser titular y Acuña tiene en Sergio Escudero un competidor/relevo de garantías. Mucho menos probable, porque sólo tendrán un entrenamiento para preparar el regreso a LaLiga, se antoja que Lopetegui forme de inicio con los últimos en llegar: los atacantes Youssef En-Nesyri (Marruecos) y Luuk de Jong (Holanda), el medio Nemanja Gudelj (Serbia) y el central Jules Koundé (Francia sub 21); además de los porteros Tomas Vaclik (República Checa) y el citado Yassine Bono (Marruecos).

Arriba no hay problema para el técnico vasco, pues tiene a Carlos Fernández deseando disfrutar de su primera titularidad en Nervión después de sus periplos por La Coruña y, precisamente, Granada. Tampoco anda necesitado en los extremos, ya que Suso y Munir están frescos e incluso no es descartable que Oussama Idrissi tenga algún minuto o que puedan caer a un costado volantes como Óliver Torres o Franco Vázquez.

Y es que el centro del campo, zona básica para el control de los partidos que quiere imponer Lopetegui, es la menos castigada de minutos. Los tres titulares en la zona ancha han descansado estos 15 días: Fernando, Rakitic -que renunció a ir con Croacia- y Joan Jordán están listos para ser titulares y, si alguno de ellos no forma de inicio será porque el de Asteasu quiera dosificarles pensando en el Chelsea.

De cara a la visita a Londres cabe intuir un descanso para el mediático Koundé, que tiene a media Premier League bailándole el agua. Sergi Gómez parte con ventaja sobre el recién llegado Karim Rekik para acompañar a Diego Carlos -a Joris Gnagnon le falta mucho trabajo para entrar incluso en una lista- y Escudero cerrarará previsiblemente una línea defensiva que cerrarían los mencionados Navas (Aleix Vidal lleva aún pocos entrenamientos con Lopetegui) y Bono.

El Sevilla-Granada será el quinto partido de la 20/21 para los nervionenses, el cuarto choque liguero, tras estrenarse con un triunfo en Cádiz (1-3) y continuar con otro en casa ante el Levante (1-0) antes del 1-1 en el campo del Barcelona, pues sus dos primeras jornadas se aplazaron para más adelante por disputar las finales de la Europa League y de la Supercopa de Europa.