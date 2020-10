Goku y Oliver Atom, los nuevos 'compañeros' de Koundé

Goku y Oliver Atom serán la única compañía que, como mínimo, durante las dos próximas semanas tendrá el futbolista del Sevilla Jules Koundé. El central francés, que ha dado positivo en dos test de coronavirus después de estar concentrado con la selección sub 21 de Francia y que será baja para los partidos ante Granada, Chelsea, Eibar, Rennes y Athletic, está confinado en su domicilio. Allí sigue ejercitándose, pero no todo va a ser trabajar.



Para divertirse, Koundé ya tiene preparada su PS4 y dos juegos, uno con Goku, el personaje principal de la mítica serie 'Bola de Dragón', y otro con Oliver Atom, la estrella del NewTeam y de la exitosa ficción infantil de animación 'Campeones' ('Captain Tsubasa', en Japón).



"Me los voy a fumar", ha bromeado el joven futbolista (21 años) en su perfil oficial de Instagram, dando a entender que el confinamiento hará que su vídeoconsola eche humo.



El central francés del Sevilla Jules Koundé ha dado positivo por covid-19 en las pruebas PCR que se le han realizado tras regresar el pasado martes de su concentración con la selección sub-21 de su país, anunció este jueves el club.



El defensa galo, que está asintomático, permanece aislado en su casa y no ha estado en contacto con el resto de la plantilla sevillista desde su vuelta de la estancia con su selección, a la espera de poder volver con sus compañeros una vez pase la obligada cuarentena y se confirme que ha superado la enfermedad.



El Sevilla FC explicó en un comunicado que Koundé, que se ejercita en su domicilio, fue sometido a pruebas al regreso de su selección y dio positivo por coronavirus, por lo que no ha tenido contacto con sus compañeros.





Buenas noches , como sabéis he dado positivo al COVID-19 así que me quedaré en casa durante los próximos días. Muy decepcionado por dejar mis compañeros en ese momento pero es así. Podéis contar conmigo para animar el equipo y volver en forma. Gracias por los mensajes de ánimo?? — Jules Kounde (@jkeey4) October 15, 2020