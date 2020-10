Granada CF-Sevilla FC: 'Todo el mundo a la pista'

El Sevilla FC no ha parado de crecer en las dos últimas décadas y es lógico que los debates que genere sean tan altisonantes como su rendimiento en todas las competiciones que disputa. Sin rival en la Europa League después de embolsarse su sexto entorchado, despierta elogios hasta en la derrota, con todo el planeta aplaudiendo la casta y el coraje (conserva ese gen competitivo y no olvida sus raíces) de los pupilos de Julen Lopetegui en la Supercopa ante el Bayern. Al parón se fue con siete puntos de nueve después de tutear al Barcelona en el Camp Nou y vuelve con una compleja visita a Granada antes de sacar del armario sus mejores galas para irse a Londres a bailar la ilusionante música de la Champions. Otra cantinela que no para de escuchar es la que le anima a pelear por LaLiga. ¿Es osado? Mucho; pero, por pedirlo, lo hace hasta la madre del director deportivo.

Sin intención alguna de llevarle la contraria a doña María Verdejo, Monchi secundó el pasado jueves la opinión de José María Cruz, que fue el primero en pisar el freno y en recordar que lo primordial es seguir creciendo y que eso no se consigue saltando, sino dando pasos de uno en uno. Y los siguiente pasos a dar es, primero, ganar partidos como el de hoy a las 13:00 horas en el Nuevo Los Cármenes, ante el compactado grupo de Diego Martínez; y segundo, establecerse unos años en 'zona Champions' y asentar unas arcas saneadas que le han permitido ser el tercer club de España y entre los 20 de Europa que más se ha reforzado esta temporada.

Los que fichan han mejorado el fondo de armario de Lopetegui y llega la primera cita en la que el entenador vasco debe mandar a todos sus pupilos a la pista de baile. Los necesita a todos. Tres días después de danzar a los pies de Sierra Nevada debe visitar al Chelsea y la semana que viene recibirá al Eibar y al Rennes antes de ir al campo del Athletic. El calendario se compacta en unas semanas que servirán de primer test de exigencia para que esta plantilla demuestre que merece la buena consideración que recibe de propios y extraños.

El coronavirus le ha dejado sin una de sus piezas clave, como es el central de moda en el continente, Jules Koundé. El centro de la defensa es la posición en la que más distancia se aprecia entre los teóricos titulares y las alternativas. Sergi Gómez y Karim Rekik, que entró en su primera convocatoria como sevillista, tratarán de demostrar que esa opinión generalizada es errónea. Reubicar a Gudelj, que ya ha dado éxito en ocasiones pasadas, es otra opción de peso para acompañar a Diego Carlos. Escudero y Aleix Vidal, otro citado por primera vez por Lopetegui, esperarán hasta última hora para saber si el estado de los internacionales Navas y Acuña le abre el paso a la titularidad.

El trío de la medular se prevé el de siempre. Fernando, Rakitic y Joan Jordán han descansado estas dos semanas y están listos. Igual sucede con jugadores como Óliver Torres, Franco Vázquez, Munir (que no pudo debutar con Marruecos) Suso y Carlos Fernández, quien vuelve a la que fue su casa con serias posibilidades de salir de inicio en detrimento de De Jong o En-Nesyri. Ocampos es otro de los que podría tener descanso, aunque no será el recién llegado Oussama Idrissi quien se lo dé; pues el ex del AZ no ha viajado por unas leves molestias musculares que retrasan su debut.

El destino no para de sorprender a la hora de tirar los dados del azar, que hará que el partido previo al regreso del Sevilla en la Champions sea ante un Granada que prepara también su estreno en la Europa League. Será ni más ni menos que en Eindhoven, ciudad que residirá por los siglos de los siglos en el corazón de la hinchada nervionense. Y al campo del PSV acudirán de la mano de Diego Martínez y con otros jugadores con pasado en el Sánchez-Pizjuán como Maxime Gonalons, Víctor Díaz, Carlos Neva o Yan Eteki. Todos ellos están disponibles hoy, en un equipo que sólo cuenta con las bajas de los lesionados Quini, Azeez y Neyder Lozano.

El Sevilla intentará hacer historia ante un hueso, que lleva siete puntos de 12 en Liga. Los de Lopetegui intentarán mantener su fiabilidad a domicilio, tras igualar en Barcelona (1-1) su mejor racha histórica en Primera división sin conocer la derrota como visitante, con nueve. La última vez que perdió lejos de Nervión fue en Vigo, el pasado 9 de febrero (2-1).

Desde entonces, suma triunfos contra Getafe, Leganés, Athletic y Cádiz; y empates con Atlético, Levante, Villarreal, Real Sociedad y los culés. Nueve salidas sin ser doblegado, las mismas que en la 15/16 con Unai Emery. Si no pierde hoy en Los Cármenes, el Sevilla conseguiría por primera vez mantenerse invicto durante diez desplazamientos ligueros consecutivos.



- Alineaciones probables:

Granada CF: Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, Domingos Duarte, Carlos Neva; Gonalons, Luis Milla, Montoro; Antonio Puertas, Kenedy y Soldado.

Sevilla FC: Bono; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Jordán, Rakitic; Suso, Munir y Carlos Fernández.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 13:00 h.

Televisión: Movistar+ La Liga.