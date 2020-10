El precio de Campaña

Recuperar al canterano José Gómez Campaña para la causa sevillista es uno de los objetivos que Monchi tiene entre manos desde hace varias temporadas, aunque las condiciones (especialmente económicas) nunca se han dado del todo para poder volver a ver a Campaña vestido de nuevo como jugador del Sevilla FC.

El granota, que recientemente se ha estrenado como internacional español, era uno de las mejores opciones para suplir a Banega en el centro del campo sevillista y, posiblemente, el mejor recambio posible hoy día entre todos los futbolistas de LaLiga. Sin embargo, las exigencias económicas del Levante y el hecho de que Rakitic se pusiera prácticamente en bandeja imposibilitaron su llegada. Nada nuevo, por otro lado, pues hace dos veranos ya se topó Monchi, también con los más de 20 kilos que solicitaba Quico Catalán, presidente del Levante, pese a haberle indicado éste a Campaña que facilitaría su salida si llegaba una oferta interesante.

Hoy por hoy, en cambio, el precio de salida de Campaña son 30 kilos, como durante todo el verano pasado. Una cantidad que, viendo la situación económica por la covid-19, se antoja prohibitiva para la inmensa mayoría de los clubes españoles. Inlcuido un Atlético de Madrid que puede seguir pescando en LaLiga, en busca de un recambio para Thomas, quien se marchó a la Premier a cambio de la cláusula el último día de mercado.

"Si viene el Atlético, ahora me sentaría a negociar. Pero nunca lo vendería por menos de 30 millones de euros", ha dicho Catalán en declaraciones a Radio Marca Valencia. La cláusula del centrocampista es de 60 kilos, por lo que el mandamás granota tasa su salida en la mitad. "Veo natural que Campaña quiera crecer. Me lo ha dicho a la cara en mi despacho. Pero su comportamiento aquí es ejemplar", apostilló Catalán.

"No me importa que Campaña traslade públicamente sus ganas de salir. Es normal que José, con su edad y potencial, quiera jugar la Champions y pelear títulos. Pero como todo está hablado, no hay ningún problema", siguió argumentando el presidente del Levante.

Ante la postura del Levante, el principal problema llega ahora por parte del Atlético de Madrid, que, pese a haber ingresado 50 millones por Thomas, no puede afrontar una inversión por Campaña del calado que solicitan en Valencia. El límite salarial impuesto por LaLiga, el 'fair play' financiero, que sólo le permite gastarun 25% de lo que ingresó por Thomas, unos 12,5 kilos, y la inversión en infraestructuras son algunos de los aspectos que impiden a los colchoneros poner sobre la mesa los 30 kilos que solicita el Levante.