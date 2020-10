Chelsea, Rakitic, Champions... Lopetegui habló de todo en la previa

Julen Lopetegui no cambia su discurso gane o pierda. Por ello, desde que pisó el primer día el club de Nervión, el entrenador de Asteasu habla insistentemente de trabajo, ilusión y competitividad. Con estas premisas, tras caer en Granada (1-0), afronta el hexacampeón de la Europa League esperado debut en la Champions. En la rueda de prensa previa al choque, celebrada en Stamford Bridge, el entrenador sevillista abordó las siguientes cuestiones.

Estado del equipo tras la reciente derrota: "Nos encontramos de la única manera que podemos estar. Ilusionados, con ganas y ambición de afrontar la máxima competición por equipos y ante un rival grandioso, tremendo, que este años, además, ha batido todos los números de inversión. Con un entrenador que conoce la idiosincrasia del club, con ilusión de hacer un gran partido".

¿Qué mensaje le da a la plantilla en el debut de Champions?: "Más que Julen, la propia competición, que nos la transmite al grupo. Nos motiva jugar la Champions. Es el premio a la temporada y cuando se hable de disfrutar, la única manera que entendemos de disfrutar es ir al máximo, al límite, ser protagonistas pese al rival extraordinario que tendremos delante. Eso nos va a obligar a estar en nuestro mejor nivel".

Idrissi: "Sigue lesionado, no ha entrenado desde que llegó".

Rakitic vs. Banega: "Las valoraciones personales no las hago en público, pero en este caso, no hay dos futbolistas iguales. Estamos encantados de que Ivan esté con nosotros; está conociéndonos y nosotros a él, y nos va a ayudar sin ninguna duda. Pero no por venir de donde viene. Que haga lo que sabe hacer, que es jugar al fútbol y lo va a hacer sin ninguna duda".

Lampard, acerca del irregular inicio debido a la corta pretemporada realizada: "No voy a valorar las palabras de él, pero pretemporada normal, si alguno la ha tenido anormal, podemos levantar la mano. Pero no vale de nada mirar el contexto, toca adaptarnos y buscar las mejores soluciones. Seguramente seremos el equipo que menos vacaciones hemos tendido. Hay que adaptarse a la realidad, que es la ilusión que nos produce competir al máximo nivel, ante un rival que es candidato a ganarla. Estamos ilusionados y centrados en hacer un gran partido, que es lo que nos ocupa".

Inicio irregular de la temporada del Chelsea: "Evidentemente, cada partido es complicado, y si hablamos de la Champions, más, pero tenemos la sana intención de ganar, para eso venimos. Nada tiene que ver los arranques de uno y otro. El Chelsea tiene a grandes jugadores, ha hecho muy buenos partidos, jugando sensacionalmente en momentos puntuales y nos obligará a dar nuestra mejor versión. Ser un equipo en todas las líneas".

Su vuelta a la Champions tras casi dos años: "Lo afronto como se afrontan estos partidos, con ilusión, ganas y ambición. Es el sentimiento que podemos tener ante una competición tan exigente y bonita".

Óscar Rodríguez: "Está bien, trabajando bien, y va a tener sus momentos. Será un jugador importante, ha habido una serie de partidos consecutivos y vamos a necesitar de todo el mundo. Nos estamos conociendo y nos va a ayudar".

Choque de estilos: "El Chelsea quiere tener la pelota y nosotros, también. Somos dos equipos con diferentes jugadores, pero con una misma idea: ser protagonistas, y para eso tenemos que prepararnos. Tratamos de llevar el peso del partido, a veces los conseguimos y otras no. A todos los equipos nos cuesta. Es una constante de la competición".

Estado del equipo: "Máxima ilusión y ambición, como es afrontar un partido de Champions".

Chelsea: "Tiene jugadores top en todas sus posiciones. Ya los tenía y este año, más, con jugadores de máximo nivel y en torno a una idea muy atractiva que les hace ser un equipo con una vocación ofensiva importante y con jugadores para ello".