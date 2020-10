Fernando: "Podemos salir felices de Stamford Bridge".

Si alguien en la plantilla del Sevilla Fútbol Club sabe lo que es jugar en Stamford Bridge ése es Fernando Reges. El excentrocampista del Manchester City conoce muy bien el estadio del Chelsea y lo que le puede esperar a él y a sus compañeros en la noche de este martes. "Es una plaza muy difícil para jugar pero vamos a luchar. El Chelsea tiene calidad, muchos jugadores con talento pero nosotros viajamos con confianza sabiendo que podemos salir felices de Stamford Bridge", asegura el brasileño en una entrevista a The Guardian.

El centrocampista del Sevilla repasa su trayectoria por equipos como el Oporto, adonde llegó con 19 años, y del que asegura es un jugador mu distinto: "Estaba mejor físicamente, corría mucho más pero no corría bien, con la experiencia juegas mejor porque tu cabeza está mejor".

De su etapa en Mánchester habla de vez en cuando con Jesús Navas, y se queda con la amistad de un compatriota y compañero en el City. "Fue una buena época, me encanta la ciudad y los aficionados son geniales. Navas y yo hablamos de eso, pero aquí estoy feliz. ¿Fernandinho? Estamos muy unidos, es un persona especial y lo echo de menos. Me quedaba un año de contrato y no estaba jugando, es un gran club pero no estaba contento. No me sentía importante así que quería salir. El City no quería cederme, preferían venderme y llegó el Galatasaray" recuerda.

Y del Galatasaray al Sevilla, donde en su primer año ha ganado la Europa League y donde se ha encontrado un grupo muy especial. "Julen ha construido un muy buen equipo, todos estamos listos para competir. Siempre hay 13 o 14 jugadores felices y otros diez que no lo están, pero en Sevilla no es así, no lo he visto en ningún otro sitio. Los futbolistas somos personas, 25 personas pensando de maneras diferentes y eso es difícil de llevar, pero éste es un buen grupo, bien gestionado, por eso lo hicimos tan bien el año pasado", asegura.

Fernando sabe que económicamente el Sevilla está por debajo de Real Madrid, Barcelona o Atlético, pero deportivamente no renuncian a nada: "Hay equipos con mayores recursos económicos que nosotros, así que no es fácil, pero el Leicester ya ganó la Premier League, y nosotros tenemos ese enfoque, es difícil pero es posible"

Con respecto al trabajo de un pivote como él, el brasileño desgrana las claves para ser mejor y adaptarse a cada rival. "El posicionamiento es lo más importante, la comunicación también. Hay partidos en los que el rival pone a muchos jugadores entre líneas y es muy difícil de controlar. El United por ejemplo: Bruno Fernandes, Martial, Rashford... Siempre hablo con Joan (Jordán), Diego Carlos y Koundé para asegurarme de que estamos bien posicionados", desvela el sevillista, que reconoce no haber visto una pareja igual: "He trabajado delante de centrales muy buenos. Rolando, Bruno Alves, Vincent Kompany... pero como pareja, nunca he jugado con un dúo como este (Diego Carlos y Koundé)".

Por último, Fernando también reconoce la importancia del físico en su posición, pero más todavía de la inteligencia, donde destaca a dos 'cracks': "La condición física puede ayudar, pero se hace el trabajo a través de la inteligencia y el posicionamiento. Mira Sergio Busquets y Casemiro; son los mejores, muy por encima del resto. Quizás Casemiro sea ahora el primero, su nivel es muy alto, pero Busquets es el número 1. Es inteligente y juega de forma sencilla, si tiene que jugar al primer toque, pues al primer toque, si tienen que ser dos toques, entonces dos. Él sabe. Eso es lo que marca la diferencia con un pivote".