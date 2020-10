Suso desgrana las claves para hincarle el diente al Chelsea.

Suso, pese a haber militado en dos grandes de Europa con experiencia en la Champions (Liverpool y Milan), vivirá su estreno en la máxima competición continental con el Sevilla este martes frente al Chelsea, encuentro que supone su regreso a tierras británicas y al feudo 'Blue'.

"Es un partido muy bonito. Después de ocho años, volver a pisarlo te ilusiona. Hay cosas que no lo recordaba. Es un partido importante que afrontamos con ilusión, en el que queremos demostrar que podemos hacer grandes cosas en la Champions", manifestó el gaditano en la rueda de prensa previa al choque celebrada en Stamford Bridge.

Enfrente, el Sevilla tendrá al equipo que más dinero ha invertido en fichajes este verano, con cerca de 300 millones de euros. Con la derrota en Granada ya digerida, el medio ofensivo desmenuza algunas de las claves del conjunto dirigido por Frank Lampard: "Habiendo tantos partidos, no hay tiempo para ponerse a pensar. Sí miramos los fallos, lo que hicimos mal. De cara al Chelsea, debemos estar pendientes de las transiciones porque son rápidos arriba. Debemos estar concentrados los primeros minutos, presionar fuerte y tener la pelota".

De cara al debut en la Champions del Sevilla, Suso desveló sus sensaciones. "Lo que siento son ganas e ilusión de que llegue el partido. Todos lo estamos esperando en casa, y siendo jugador, michas ganas de que llegue. ¿Aspiración? Debemos demostrar lo que venimos haciendo, que competimos y si seguimos así podemos llegar lejos. Nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible", declaró.

En el plano personal, se le cuestionó acerca de la posibilidad en la media punta: "Es verdad que siempre he jugado ahí (extremo derecho), ésa ha sido mi posición, por la que estoy aquí, pero también he hecho cosas por dentro, en la media punta; con Julen también, en la selección. La posición no es un problema".