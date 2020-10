Gudelj: "Somos un gran equipo y podemos llegar lejos".

Gudelj fue la sorpresa del once de Lopetegui. Se especulaba con su presencia, pero en el eje de la zaga, aunque Lopetegui lo situó en el centro del campo, realizando un gran partido frente al Chelsea en el estreno en la Champions, como el resto del equipo.

"Contento por haber hecho un partido muy bueno, no era fácil. Hemos dicho antes del partido que hemos venido aquí no sólo para jugarla, sino para darlo todo y enseñar el club que somos. Somos un gran equipo y podemos llegar muy lejos", manifestó a los micrófonos de Movistar Liga Campeones a la conclusión del encuentro.

Incluso, el balcánico considera que el Sevilla mereció más. "El esfuerzo es una de nuestras grandes fuerzas. Disfrutamos dejando todo en el campo. Era para disfrutar y lo hemos disfrutado luchando. Una pena no haber ganado. Me quedo con un poco de pena por no ganar, pero creo que podemos estar contento por el fútbol que hemos enseñado. Hay que seguir", declaró.

Además de su partido en el mediocentro, el serbio pudo marcar con un cabezazo que salvó milagrosamente Mendy: "Un reflejo muy rápido del portero, una pena. Hemos tenido algunas ocasiones, pero podemos estar contentos del partido que hemos hecho".

Respecto a la alineación de Fernando como central tras la lesión de Sergi Gómez, apuntó que: "Es la decisión del míster; podemos jugar Fernando o yo. No hay una gran diferencia, no somos jugadores muy diferentes. Estaba cómodo ahí y yo de pivote".