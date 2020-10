Tutumlu: "Un personaje como Del Nido no debe estar en el fútbol"

En la tarde de ayer el que fuera representante de futbolistas Bayram Tutumlu publicó unos audios a través de Twitter en los que acusaba al agente Rodri Baster, de Promoesport, de intentar montar una supuesta estrategia junto con José María del Nido Benavente para recuperar el control del Sevilla. El propio Rodri posteriormente se ha desmarcado de cualquier acusación a través de un comunicado pero el exrepresentante turco ha vuelto hoy a la carga para señalar a ambos en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

"No le puedo decir la fecha pero esos audios no son de hace mucho tiempo, es verda que pasó. En el audio se escucha claramente cómo Rodri sobornaba a Del Nido, no puedo dar más datos, si llega el momento los daré a la Fiscalía", ha comentado Tutumlu.

Sobre los motivos que le ha llevado a publicarlo ahora, el turco lo tiene muy claro. "Decidí publicarlas porque Rodri estaba robando descaradamente a todos los clubes de España, entre ellos el Cádiz con Vizcaíno, el Valencia con Gracia o el Málaga. Así que decidí denunciarlo empezando con Del Nido. Un personaje como Del Nido no debe estar en el fútbol. Yo he representado a muchos jugadores pero ya estoy fuera del fútbol, mientras estuve vi muchas cucarachas. Esto sólo es el comienzo, hay cosas más gordas", ha advertido.

"Este personaje debe estar fuera del fútbol, Manuel Vizcaíno también, Javi Gracia no puede entrenar al Valencia, siempre ha fichado jugadores de Rodri, lo echaron el Rubin Kazan y del Watford. El fútbol es para la gente, la gente trabajadora paga su entrada y ese dinero no puede ir al bolsillo de esas cucarachas. No puede ser que esta gente roben el dinero de la gente que va a los estadios. El hijo de José María del Nido trabajaba en la empresa de Rodri", ha incidido.

En cuanto al comunicado de Rodri y el silencio de Del Nido, Tutumlu ha comentado: "Puede hacer un comunicado, todos lo hacen, pero a ellos lo van a demandar la gente que está en el Sevilla, eso solamente es la punta del iceberg. Todavía tengo muchas cosas de mucha gente y los voy a denunciar a todos para que no estén en el fútbol. Yo soy kurdo y en el vocabulario de los kurdos no existe el miedo. Le he dado dos días a Del Nido para que salga y pida perdon al Sevilla y se retire del fútbol. ¿Por qué no sale a hablar? Quien calla otorga se dice en castellano. Rodri ayer sí lo hace y él se esconde, solo las cucarachas se esconden, pero yo se cogerlas".

Por último, Tutumlu ha dejado claro que no está alineado con Castro ni nada parecido: "Ni Donald Trump puede comprarme, no conozco a Pepe Castro. Le mande un WhatsApp una vez a Castro y se enfadó conmigo".