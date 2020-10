El Sevilla se acostumbra a tutear a los grandes

La buena imagen ofrecida por el Sevilla F.C. este martes en el feudo del Chelsea refrenda el salto de escalón experimentado por el conjunto nervionense, capaz de tutear a los grandes de Europa en términos de competitividad y balance de resultados. En Stamford Bridge inauguró su casillero de puntos en el Grupo E de la Champions League 20/21, y lo hizo ante una escuadra renovada y que finiquitó el reciente mercado fichajes con el estatus de club que más ha invertido en fichajes.

La casualidad o el brillo puntual quedan lejos, ya que lo visto ante los 'Blues' responde a un cambio de estatus cuando se trata de codearse con la aristocracia futbolística continental. Julen Lopetegui ha conseguido armar un equipo sólido que no se arruga ante las grandes citas, y los resultados lo avalan. Sin ir más lejos, en la quinta jornada de Liga, arañó un meritorio empate a uno en el Camp Nou gracias a un tempranero tanto de Luuk de Jong (que encontró la réplica por obra de Coutinho).

No mucho antes, plantó más que cara al Bayern de Múnich en la Supercopa de Europa. Un título que estuvo al alcance de no errar En-Nesyri un claro mano a mano y que cayó del lado alemán ya en la prórroga (2-1). Para llegar ahí, previamente tuvo que conquistar su sexta Europa League, un logro que no firmó de cualquier manera, sino enfrentándose hasta a tres grandes en las rondas decisivas.

En la final, se embolsó el éxito a costa del Inter de Milán. Pero, ya en semifinales, despachó a todo un Manchester United (2-1). También en partido único, dada la reprogramación derivada de la pandemia por coronavirus, se deshizo de la Roma (2-0) en los octavos de final de la Europa League. Así, de los últimos seis encuentros ante gigantes continentales, sólo ha firmado una derrota y fue en una prórroga, lo que refuerza la idea del cambio de chip y estatus al que Lopetegui ha sometido al club.