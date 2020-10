Gudelj: el partido del Chelsea, LaLiga, su competencia con Fernando...

El Sevilla FC sacó de Stamford Birdge un jugoso empate a cero ante el Chelsea, demostrando que el equipo dirigido por Julen Lopetegui es un claro aspirante a luchar por todo esta temporada, por muy complicado que se antojen los retos. Entre el buen papel del equipo sevillista, si un hombre brilló con luz propia, ese fue Nemanja Gudelj, quien este jueves ha concedido una entrevista a Onda Cero.

"No voy a decir que estamos pensando en ganar LaLiga, pero somos un equipo muy bueno y peleamos todos los años. El Sevilla es un club grande, tenemos un grupo bueno y cuando haya oportunidad estamos para pelearlo siempre", resaltó Gudelj en un perfecto español, aunque con acento andaluz. "Viví en España tres años cuando era pequeño, de 4 a 7, porque mi padre (Nebojsa Gudelj) jugo en el Leganés y el Logroñés, y aprendí el idioma. Es por eso que hablo español. Es más fácil todo. La gente me dice que estoy empezando a hablar un poco andaluz. Está bien", explicó el sevillista, quien domina varios idiomas: "Hablo perfectamente español, inglés, holandés, serbio, portugués y un poco de alemán".

En relación al partido del pasado martes, frente al Chelsea, Gudelj resumió así su destacada actuación, al igual que la del resto de sus compañeros: "Después de cambiar mi dieta, lo tengo mucho más fácil de recuperar bien y más rápido. Los metros que hago en el campo los aguanto más fácil. Recupero en el campo, después de un sprint, más pronto. He visto los números que he corrido en el campo, pero no lo sentí así. Me sentía bien y estaba preparado".

De ahí que no le preocupe ser considerado el jugador número 12 por Lopetegui, ya que se siente muy importante dentro del equipo a pesar de que, quizá, no es titular indiscutible: "Ser titular indiscutible es el objetivo de todos los jugadores, pero tenemos muchísimos partidos y todos nuestros jugadores van a tener sus momentos".

Junto a ello, también se refirió Gudelj a otros temas de la actualidad sevillista:

- El recibimiento en Alemania, tras superar el coronavirus: "A veces cuesta, porque las cosas pasan muy rápido, pero cuando te paras un momento solo y vas pensando en como ha pasado todo, analizas que no ocurre mucho en la vida. El recibimiento en Alemania lo voy a llevar conmigo toda la vida, lo hablaré a mis hijos, a mis nietos€ esta grabada y esta bien. Después de estar en casa dos semanas, llegar y tener un recibimiento así y ganar la liga Europa€ no hay palabras para explicarlo".

- Su relación con Fernando: "Fernando y yo nos llevamos muy bien. También hablo portugués y estamos juntos fuera del campo, hablamos mucho. Es un jugador espectacular. Hemos jugado juntos algunas veces, depende contra quien jugamos, y lo hacemos bien porque nos conocemos como jugadores y personas y nos complementamos bien unos y otros".