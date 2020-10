Kjaer: de descarte a "ganga absoluta" en seis meses

La afición del Milan lo tiene claro. El nombre del exsevillista Simon Kjaer está siempre presente en la lista cuando se hace referencia a las figuras más destacadas del conjunto 'rossonero' en este convulso 2020, marcado por la pandemia. Sí. El internacional danés, quien pasó por el Sevilla FC con más pena que gloria y fue siempre discutido por el sevillismo, se ha ganado rápidamente el cariño de la afición del conjunto lombardo, después de que arribara a San Siro el pasado mes de enero bajo un préstamo.

Llegó al Milan de rebote, en enero, y tras no haber cuajado una cesión inicial en el Atalanta. Sin embargo, rápidamente se consolidó como milanista y hoy día es una piedra inamovible en el corazón de la defensa del conjunto 'rossonero'. De ahí que no sea de extrañar que este verano, tras concluir su periodo de cesión, Sevilla FC y Milan llegaran a un acuerdo de traspaso por unos 3'5 millones de euros. De "ganga absoluta" tildan la operación en Milán hoy por hoy.

Mikkel Beck, representante del zaguero danés, se ha referido a ello en Italia durante una conversación con un portal deportivo de carácter local dedicado en exclusiva al Milan.

"Cuando decidí convertirme en agente no sabía si era lo perfecto para mí, supongo que intentas cosas en la vida y nunca sabes si es lo correcto o lo incorrecto, así que cuando comencé era más yo ponerme a prueba y ver si el mundo de las agencias sería lo correcto para mí. Afortunadamente, resultó ser lo correcto para mí, así que aquí estoy 16 años después", indicó Beck sobre sus inicios en el mundo de la representación de futbolistas y su relación con Kjaer, uno de sus primeros representados: "Bueno, lo vi por primera vez jugando para su antiguo club danés cuando era un niño a los 15 años y jugaba un torneo en Francia. Ya me gustó cuando lo vi la primera vez, pensé que era un gran defensa central con mucha personalidad, un líder nato básicamente".

El hoy líder de la zaga milanista, ya lo era en su país con 16 años; algo que, por desgracia para el sevillismo, nunca acabó de demostrar del todo con la elástica del Sevilla FC: "Él ya estaba capitaneando a su equipo en ese momento y los lideraba como debías cuando eres un buen jugador y eres el capitán de tu equipo. Empecé a trabajar para él cuando tenía 16 años y aquí estamos 15 años después. Ha sido una cooperación larga y exitosa entre él y yo".

Sobre su irregular paso por Atalanta, salto previo al Milan, también tuvo palabras Beck: "Simon no estaba jugando tanto como debería en Atalanta. Atalanta lo quería y decidimos unirnos a ellos, pero por alguna razón el entrenador (Gasperini) no miró en su dirección como pensábamos que iba a hacer, así que ahí es cuando empiezas a pensar que ese movimiento no había sido lo mejor".

Por último, el representante de Kjaer también explicó la estrecha relación que su representado siempre ha tenido con el Milan, pudiendo haber firmado con anterioridad en alguna que otra ocasión; incluso antes de acabar firmando por el Sevilla FC: "Tenemos una historia con el Milán. Simon ha estado cerca de unirse a ellos muchas veces en su carrera, pero nunca resultó. Entonces, el Milán volvió a solicitarlo en enero y este era el momento adecuado para unirse a ellos. Afortunadamente, porque desde que se unió a ellos no ha mirado atrás y se ve como alguien que ha estado jugando para el equipo durante los últimos diez años".

"Empezó en Palermo y cuando se marchó al Wolfsburgo me dijo que le había encantado tanto su tiempo en Italia y que quería volver algún día, que quería volver y jugar para uno de los grandes. Siempre supe que desde niño el Milan había sido su equipo favorito. Sus grandes ídolos eran Nesta y Maldini, sobre todo Maldini. Siempre fue un sueño y ambos dijimos que trabajaríamos duro para lograrlo", concluyó al agente sobre el éxito que el exsevillista Simon Kjaer está consiguiendo en Milán.