Un paso más cerca de la reapertura del Sánchez-Pizjuán al público

Las autoridades sanitarias han dado luz verde a la presencia de público en el encuentro que disputará este viernes (21:00 h) la selección española femenina en La Cartuja frente a la República Checa, un partido clasificatorio para la Eurocopa de Inglaterra 2022. Una novedad en sintonía con los deseos del consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, que hace unos días deslizó que se estaba trabajando en la reapertura de algunas instalaciones deportivas con un "aforo adecuado a lo que Salud Pública, lógicamente, vaya indicando".

"Entendemos que en unas instalaciones como las del estadio de La Cartuja, con una capacidad para 60.000 espectadores", indicó, se cuenta con "suficiente espacio y distancia más que de sobra" para que pueda asistir ese restringido número de aficionados que han propuesto.

Un anhelo que tenía en el horizonte el España-Alemania de la Liga de Naciones previsto para el 17 de noviembre y los encuentros de Champions League que el Sevilla dispute en el Ramón Sánchez-Pizjuán, amén de los compromisos del Granada en la Europa League y el Unicaja de baloncesto en la Eurocup.

La visita del Rennes se encuentra a la vuelta de la esquina (próximo miércoles, 21:00 h) y puede parecer algo precipitado logísticamente; no obstante, la tercera jornada de la fase de grupos conllevará una nueva cita en casa con el paso por la capital hispalense del Krasnodar el miércoles 4 de noviembre (21:00 h). "No quiero ser muy optimista. No sé si para el día del Rennes vamos a tener público, pero confío en que en la fase de grupos y antes de que termine el año vamos a tener público", aseguraba hace unos días José María Cruz, director general de la entidad nervionense.

Imbroda basó este planteamiento de su Consejería (encaminado a las reaperturas) en que "el miedo es otra pandemia" y dijo que, aunque "todas las prudencias y cautelas son necesarias", hay que "seguir viviendo". "Este virus no nos puede paralizar, que es lo que intenta, y creo que el confinamiento es un triunfo del virus", recalcó.