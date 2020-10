Koundé: "Estoy bien, pero el tiempo se hace muy largo"

Sevilla, 22 oct (EFE).- El central francés del Sevilla Jules Koundé, que dio positivo por coronavirus tras regresar de sus compromisos con la selección sub-21 de su país, ha manifestado que se encuentra "bien dentro de las circunstancias" y que el tiempo en su convalecencia en casa se le hace "muy largo, pero esto es así" y está "esperando a que el test salga negativo".



Koundé, en una entrevista telemática con la televisión del club, comentó que está "totalmente asintomático" y que lo que más duro se le está haciendo es en el plano anímico, ya que echa "mucho de menos a los compañeros y el fútbol", aunque está intentando tomárselo "con filosofía y tener paciencia".



"Es algo diferente al confinamiento. Estuve solo en mi casa dos meses, pero no había fútbol y todos estábamos en la misma situación. Ahora toca ver fútbol por la tele y seguir a los compañeros. Hay días en los que te encuentras bien y otros es más difícil, pero estoy muy cerca de volver con el equipo y lo peor ha pasado ya", dijo.



El zaguero parisino, de 21 años, señaló que está "entrenando en casa para volver al mismo nivel que antes" y, sobre sus sensaciones al estar fuera en citas como la del pasado martes ante el Chelsea inglés en Liga de Campeones, confesó que son muy extrañas.



"No me gusta sentirme fuera, porque no participas del partido. Cuando estás allí tienes un rol, ya sea como titular o como suplente. Es un sentimiento raro, pero estoy contento con el resultado y con el partido que propusimos", manifestó Koundé.



Sobre sus objetivos, dijo que son "ganar la Copa del Mundo con Francia y LaLiga con el Sevilla", un reto "muy grande" pero, en su opinión, "nada imposible" porque, si bien "hay buenos rivales", lo considera factible.



Se refirió también al interés mostrado por sus servicios por el Manchester City, que "siempre es una buena cosa", aunque está "muy tranquilo" en el Sevilla y tiene "la suerte de estar en un club que compite a muy buen nivel" y en "un grupo fantástico de jugadores y de personas"



"Siempre le dije a (Ramón Rodríguez) Monchi que no iba a forzar las cosas. Si todo el mundo no estaba contento, sabía que tenía contrato aquí, jugando la Champions", apuntó.