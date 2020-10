Óscar Rodríguez espera su primera gran oportunidad con el Sevilla

En Nervión hay ganas de ver a Óscar Rodríguez, uno de los flamantes refuerzos del Sevilla FC para la presente temporada y que, hasta la fecha, sólo suma 25 minutos de juego. La baja de Joan Jordán, la carga de minutos que suma Ivan Rakitic a cuatro días de recibir al Rennes en Champions y el desgaste de Gudelj y Fernando, que lo jugaron todo ante el Chelsea, invita a pensar en que el talaverano puede tener este sábado su primera gran oportunidad en el conjunto nervionense.

Óscar Rodríguez, que hace 10 días estuvo concentrado con la selección sub 21, no juega ni un solo minuto con el Sevilla desde el pasado 1 de octubre. Lopetegui no le ha dado bola últimamente y el canterano del Real Madrid se quedó sin jugar en los tres últimos choques frente a Barcelona, Granada y Chelsea.

Los exiguos 25 minutos que ha disputado hasta la fecha con el conjunto de Eduardo Dato los reparte entre los 21' que actuó en el 1-3 ante el Cádiz de la jornada 3 -estreno liguero para los de Lopetegui- y, una semana después, en los cuatro últimos que salió en la ajustada victoria frente al Levante (1-0). Desde entonces, lo ha visto todo desde el banquillo.

Preguntados por la cercanía del segundo encuentro de la Fase de Grupos de la máxima competición continental y la referida baja por sanción de Jordán, seis de cada diez votantes en la #EncuestaHelvetiaED se muestran partidarios de que Julen Lopetegui le dé por fin una oportunidad como titular a Óscar Rodríguez (64 por ciento), cuya polivalencia le permite ofrecerse para jugar como volante, mediapunta, extremo y, llegado el caso, incluso de delantero.



La segunda opción más votada en el sondeo diario realizado por este periódico ha sido Nemanja Gudelj, el mejor del Sevilla FC en la complicada visita a Stamford Bridge y que acumula un nada despreciables 20 por ciento de los votos. Algo más lejos quedan otros dos teóricos suplentes en los que Lopetegui confía mucho, como son Óliver Torres, apoyado por un 11 por ciento de los participantes, y Franco Vázquez, que se lleva un cinco por ciento.

Ambos tuvieron minutos en la visita al Chelsea, encuentro en el que el internacional serbio salió como titular y completó el encuentro. El único de estos cuatro futbolistas que no jugó en tierras inglesas fue Óscar Rodríguez, quien siente que ha llegado su primera gran oportunidad.