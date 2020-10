El Athletic aspira a "sacar los tres puntos como sea" ante el Sevilla

El Athletic Club encara la visita del Sevilla el próximo sábado a San Mamés con el único objetivo de "sacar los tres puntos como sea" para aliviar su situación clasificatoria, después de haber logrado únicamente dos victorias y encajado cuatro derrotas en el arranque liguero, según expresó el defensa Yeray Álvarez.

"Ni es ni el mejor ni el peor rival en estos momentos. Es un rival más de LaLiga, un partido en San Mamés y tenemos que sacar los tres puntos como sea", subrayó el central Yeray en la rueda de prensa que ha ofrecido tras el entrenamiento de este martes en Lezama.

Al defensa vizcaíno le "da igual" que antes de llegar a Bilbao el cuadro de Julen Lopetegui deba de afrontar el miércoles su partido de Liga de Campeones frente al Rennes porque se trata de un equipo "muy completo, igual que la mayoría" de los que disputan la competición liguera. "Cualquiera puede ganar a cualquiera y lo que tenemos que tener en la máxima concentración y sobre todo acierto de cara a gol", apuntó el defensa.

Yeray, que tendrá la oportunidad de disputar su partido 100 en LaLiga en este encuentro ante el Sevilla, aseguró que a nivel personal se encuentra "bien" y "totalmente recuperado" de la lesión muscular que le hizo perderse los tres partidos anteriores al parón de octubre.

"Siempre me he encontrado bien jugando con Iñigo y Unai y con Capa, Lekue o De Marcos en la derecha. En los últimos partidos me he sentido muy cómodo y quizás con algo más de juego y más arriesgado, aunque me falta ese último balón largo más preciso", admitió.

Yeray, de 25 años y formado en Lezama desde categoría infantil, debutó en la máxima categoría a las órdenes de Ernesto Valverde el 18 de septiembre de 2016 frente al Valencia tres días después de estrenarse con el primer equipo contra el conjunto italiano del Sassuolo en la Liga Europa.

Desde entonces, con dos paréntesis de varios meses en 2017 a causa de un cáncer testicular que ya ha superado, el central de Barakaldo ha jugado en estas cinco temporadas 99 partidos de LaLiga en los que todavía no ha conseguido estrenarse como goleador.