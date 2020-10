Idrissi, un balón y una canasta... ¡Disfruten del vídeo!

Un balón y una canasta. Idrissi, nuevo jugador del Sevilla FC, no necesita nada más para pasar una divertida tarde de sol en el patio de casa. Habilidoso, el ex del AZ Alkmaar está sobrado de talento en los pies, como demuestra en el vídeo que acompaña en esta noticia.



Una curiosidad que no hace más que agrandar todavía más la fuerte expectación existente entre el sevillismo con este jugador, quien llegó con ciertos problemas físicos que le han impedido estrenarse como jugador del Sevilla FC a las órdenes de Lopetegui.



Ultimando su recuperación, la afición blanquirroja aguarda expectante el estreno de un jugador que puede ayudar a esa necesaria aportación que la segunda línea debe ofrecer en el aspecto goleador del Sevilla FC. No en vano, no hay ningún otro futbolista en la actual plantilla que haya superado la decena de goles en las tres últimas campañas.



Ni Ocampos, que venía de hacer cinco tantos con el Marsella antes de su 'explosión' como sevillista (17 goles en las 19/20), ni Luuk de Jong, que también en la Eredivisie firmó varias temporadas con elevados registros goleadores, si bien la pasada campaña se quedó en 10 dianas como nervionense. Sin duda, una gran carta de presentación la de Idrissi.