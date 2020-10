Julen: "Hemos ganado generando mucho y no recuerdo una ocasión del Rennes"

Corto triunfo del Sevilla F.C. ante el Rennes, pero importantísimo. Se levanta del traspiés en LaLiga ante el Eibar y, sobre todo, recupera muy buenas sensaciones. Sigue faltando la falta de acierto de cara al gol, pero los de Julen Lopetegui creando multitud de ocasiones sin conceder opciones a su rival. Esa es la mejor lectura que hace del partido el técnico del Sevilla: En Champions cada punto es importante. Es un gran equipo, ha hecho una gran inversión, tiene mucho gol y mucha calidad en todas las zonas del campo. Hemos hecho ocasiones y no hemos concedido ante un equipo que tiene un muy buen promedio en Europa. Sin embargo, no recuerdo ninguna ocasión de ellos. Eso es señal del buen partido que hemos hecho".



"El objetivo era conseguir los tres puntos y estamos contentos. Sólo llevamos dos partidos jugados y cada encuentro va a ser una aventura. Hasta el final va a estar igualado el grupo, eso es seguro. Queda más de la mitad de la competición y ahora tenemos que recuperar porque el tute es importante y va a ser un partido durísimo el que vamos a jugar el sábado a las cuatro y cuarto en San Mamés. El desgaste es importante. Vamos a ver mañana cómo están los jugadores porque va a ser un partido durísimo. Ahora aparcamos ya la Champions y nos centramos en el Athletic de Bilbao. Después sí pensaremos en el Krasnodar. El triunfo da alegría y energía, pero sólo tenemos tres días para preparar el partido en Bilbao. No voy a dar mi opinión al respecto. Nos tenemos que adaptar a lo que hay", ha indicado Julen.



Marcos Acuña y Jules Koundé

Lopetegui se ha referido también al partido de Acuña, que ha rendido a un gran nivel. "Marcos ha hecho un partido muy completo, interesante". Y ha destacado también a Jules Koundé: "Para él no era un partido fácil porque ha realizado un único entrenamiento. Con rivales muy importantes como los que tienen ellos en ataque ha estado muy bien. Ha estado preparado. Ha trabajado mucho en su casa. Ha hecho un buen partido al nivel del equipo".



A Lopetegui, por último, no le preocupa la falta de gol tras lo muchas ocasiones desperdiciadas: "De cara al gol hay que insistir. No hay otro camino. En fútbol no hay atajos y hay que seguir trabajando para seguir teniendo esas opciones. Lo que nos ocupa, más que preocupa, es seguir generando ocasiones de gol. Y que no nos la generen porque un equipo como el Rennes, jugando en campo contrario, es importante que no te generen ocasiones. El equipo ha hecho un gran partido en general, sobre todo muy continuo. No hemos dejado de insistir. Era cuestión de no equivocarnos y de acertar, y finalmente así ha sido".