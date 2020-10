Luuk de Jong: "¿Partido de 5-0? Sí, pero lo importante es el triunfo"

Luuk de Jong se estrenó en Champions y con su gol dio un importante triunfo a un Sevilla que dominó de principio a fin al Rennes. Pudo golear el conjunto de Lopetegui, pero le faltó acierto y fortuna en un partido que pudo haber acabado 5-0. "Sí, así es, pero esto es fútbol y lo hemos intentado. Yo he logrado marcar en el 55 y estoy muy contento por el tanto y por la victoria", ha asegurado Luuk de Jong a la conclusión del partido.



El delantero neerlandés se ha mostrado satisfecho con el rendimiento y la reacción de un Sevilla que llegaba a una cita crucial tras la derrota encajada en casa frente al Eibar. "Creo que jugamos bien todo el equipo hoy. Tuvimos muchas oportunidades, sobre todo en la primera parte, pero no marcamos. En la segunda mitad también hemos jugado bien y hemos podido marcar. El triunfo y los tres puntos logrados es lo realmente importante".



Gran parte del mérito en su gol lo ha tenido Marcos Acuña, que le ha asistido con un centro medido: "Ha sido un centro buenísimo de Acuña. Él ha realizado un muy buen control y ha hecho un muy buen centro. Me gustan este tipo de balones", ha indicado De Jong, quien considera que "en dos partidos hemos conseguido cuatro puntos. Esto acaba de empezar. En casa somos muy fuertes y vamos a tratar de ganar todos los partidos, sobre todo aquí porque aquí es especial. Ahora hay que jugar en Bilbao y contra el Krasnodar también lo vamos a intentar, pero no es fácil en Champions. Intentaremos ganar de nuevo, sí".