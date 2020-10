¡Cómo no iba a echar de menos a Koundé!: Entre los 25 mejores sub 21 del mundo

"Te esperamos con los brazos abiertos, ven rápido". Ese era el mensaje que, días atrás, le mandaba Lopetegui a Jules Koundé en los medios oficiales del club. Lógicamente, el técnico del Sevilla FC echaba de menos al central francés. No es para menos. Y en cuanto el galo regresó a la disciplina del grupo, una vez superado el coronavirus que contrajo en su periplo con la selección sub 21 de su país, no lo dudó. Con sólo un entrenamiento con el grupo, Koundé fue titular ante el Rennes y el resultado no pudo ser más positivo.

El parisino se ha perdido tres encuentros. No estuvo en el empate a cero ante el Chelsea en el estreno en la Fase de Grupos de la Champions ni tampoco en las dos últimas jornadas ligueras, saldadas ambas con derrota por la mínima ante Granada y Eibar. Pero en su regreso, el Sevilla FC volvió a ganar. ¿Casualidad? No lo parece. Y es que Koundé no sólo aporta a nivel defensivo, firmando junto a Diego Carlos un impecable partido en dicha faceta ante un Rennes que no puso en apenas apuros a los nervionenses.

Quizás por eso, el ex del Girondins se animó también a sumarse al vendaval de ocasiones sevillistas. Lo probó con un duro disparo lejano que despejó Gomis, rozó el gol con un cabezazo tras un saque de esquina que sacó sobre la línea Soppy, otro joven valor galo en la agenda de Monchi, y para redondear su actuación, mostró también sus cualidades en el desplazamiento de balón con un medido pase en largo a la banda izquierda que recogió Acuña y Ocampos no acabó convirtiendo en gol debido a otra buena intervención del meta visitante.

¡Cómo no iba a echar de menos Lopetegui a Koundé...! Un jugador vital en este Sevilla FC pese a ser el más joven de su plantilla, con sólo 21 años. Fue una gran apuesta de Monchi, que desembolsó 20 millones de euros más cinco en variables por su traspaso. Pero su progresión desde que aterrizó ha sido imparable, yendo a más en cada partido, lo que unido a su edad y a sus cualidades le convierten en una mina para el club de Nervión.

De momento, la web especializada Transfermarkt lo tasa en 40 millones de euros, aunque Monchi ya rechazó en el pasado mercado una oferta de 55 kilos del Manchester City. Pero siguiendo las estimaciones de los valores de los futbolistas que realiza la citada web, Koundé puede presumir de ser el cuarto central menor de 21 años más cotizado, sólo por detrás del holandés Matthijs de Ligt, de la Juventus(70 millones), el italiano Alessandro Bastoni, del Inter (45), y el franco-malí Ibrahima Konaté, del Leipzig (40,50).

A nivel general, además, el defensor sevillista es el sexto sub 21 con mayor valor de mercado de LaLiga, tras el barcelonista Ansu Fati (80 kilos), el colchonero Joao Félix (80) y los madridistas Vinicius (50), Rodrygo (45) y Odegaard (45). Y en el mundo, cierra un 'top 25' en el que se encuentran algunas de las mayores estrellas del balompié actual y en el que sólo hay dos españoles. Descubre quiénes son los jugadores que preceden a Koundé en este ranking en nuestra galería de imágenes.