Koundé, su autoexigencia y los problemas del Sevilla FC con el gol

Después de tres partidos ausente, al contraer el coronavirus con la selección sub 21 de Francia en el último parón liguero, Jules Koundé regresó al once del Sevilla FC ante el Rennes. Y aunque sólo había completado una sesión previa con el grupo, el central firmó un partidazo en la primera victoria nervionense en esta Champions, rompiendo así una racha de tres partidos sin vencer.

Pero Koundé, entre los mejores jugadores sub 21 del mundo, quiere más. Y pese al buen nivel personal mostrado, es exigente consigo mismo. "Me encuentro bien. Contento por la victoria y por volver con el equipo. Es un buen sentimiento y más en la competición más bonita de todas. No era fácil, pero trabajé bien en casa y los preparadores me dieron ejercicios para volver lo mejor posible. Creo que no he vuelto al máximo, pero sí bien. Voy a tener que coger ritmo para jugar cada cuatro días, pero tengo buenas sensaciones", ha explicado en los medios del club.

"Tuve la suerte de encontrarme bien, sin síntomas. Eso ayuda a la parte física, pero lo más difícil fue lo psicológico porque ves a los compañeros y que los resultados son difíciles. No es fácil quedarse en casa viéndolo por la tele, pero es lo que tocaba", añadió el defensor sobre esa obligada cuarentena en la que no ha podido ayudar a sus compañeros.

Por otro lado, Koundé se refirió al carrusel de ocasiones marradas por los sevillistas ante el Rennes. Él mismo gozó de dos buenas oportunidades, pero al final fue un solitario gol de De Jong el que dejó los puntos en Nervión. "Es clave en nuestro juego tener paciencia. A veces llegamos al descanso con 0-0 y hay que seguir. Ayer pudimos marcar más goles, pero lo importante es generar. Vamos a trabajar para meter más goles porque pudimos tener un final de partido más tranquilo. Lo hicimos bien, no generaron casi ninguna ocasión y hay que seguir generando para marcar más", explicó.

Además, el ex del Girondins también quiso valorar el buen trabajo defensivo de todo el equipo, que sirvió para volver a dejar la meta a cero, como ya sucediera en el estreno en esta Champions ante el Chelsea: "Es clave la solidaridad y defender bien. Eso es de los cuatro defensas pero también de los de arriba. Tras un partido como el de ayer, con intensidad, compromiso y ganas todo sale bien. Hay que destacar el buen trabajo de todos porque hicimos un trabajo serio y pudimos marcar dos o tres goles más. Es bueno para el equipo porque vamos a preparar un partido muy difícil en San Mamés".

En este sentido, Koundé tiene ya puestos los cinco sentidos en el duelo ante el Athletic y en la necesidad de salir de ese bache de dos derrotas seguidas en el campeonato de la regularidad: "LaLiga es lo que te da todo. Es larga, son muchos partidos y hay que ser regulares. Después de los malos resultados hay que hacer un buen partido y conseguir los tres puntos. Vamos a prepararnos para un partido intenso y con mucho movimiento, como ayer. Estoy seguro de que si hacemos lo que sabemos conseguiremos estos tres puntos tan importantes".

Hablando como un líder pese a su juventud, el parisino se ha quedado esta temporada para seguir creciendo, tras rechazar el Sevilla FC una oferta del Manchester City, mostrando su ambición al respecto: "Personalmente soy ambicioso, pero este grupo y el equipo lo es también. Tenemos un buen grupo de gente y queremos ir a por más. No es para meterse presión, pero claro que queremos ser primeros de grupos y llegar lejos en la competición. Tenemos capacidad para ello pero hay que ir partido a partido. En LaLiga es lo mismo, es muy exigente y luchamos por jugar la Champions cada año".