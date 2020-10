El monumental cabreo de Bono ante el Rennes palabra por palabra

El Rennes apenas si le dio trabajo a Bono, que, como es habitual desde que se hizo con la titularidad, resolvió con prestancia lo poco que le llegó, como una falta lanzada por Grenier en la que mostró su carácter, No en vano, el meta protagonizó un momunental cabreo fácilmente perceptible en directo ante la ausencia de público a la hora de conformar la barrera.



El meta se iba deseseprando a medida que Joan Jordán y Lucas Ocampos no terminaban de seguir sus instrucciones y finalmente no le dio tiempo a situarla como hubiera querido, por lo que, una vez que detuvo el lanzamiento, explotó. Movistar Fútbol ha captado toda la secuela y ha transcrito la bronca del meta a sus compañeros palabra por palabra, lo que se puede apreciar en el vídeo de abajo.



En primer lugar, Jordán le avisó de que el lanzador era diestro y Bono comenzó a darle indicaciones. "¡Más!, ¡más! ¡eh! ¡ Joan, carajo! ¡vamos!". Sus voces parecieron surtir efecto con el catalán y entonces se dirigió a Ocampos, que no parecía corresponderle. "¡Lucas, Lucas! ¡Dale más, carajo! ¡Lucas! ¡Me c.... en la p...!".



Pese a no haber conseguido su objetivo se situó como pudo porque Grenier ya iba a lanzar una vez que el árbitro había pitado y después de intervenir con éxito se desahogó a gusto: "¡Me c.... en la p....¡ ¡Ni es una barrera ni es nada!".

La jugada no pasó a mayores pero por un momento provocó un gran enfado en Bono, propio del momento y que refleja que se trata de un portero con carácter y energía.





"¡¡Me c... en la p...!! ¡Ni es una barrera ni es nada!"

Yassine Bounou, carácter en la portería del @SevillaFC#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/r43QyCWUD2 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) October 29, 2020