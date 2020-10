Athletic-Sevilla FC: ¿Versión matador o resucitador?

Athletic Club y Sevilla Fútbol Club se ven las caras este domingo a partir de las 16:15 horas en San Mamés en un duelo que es, sin duda, uno de los clásicos del fútbol español. Ambos equipos llegan al choque necesitados, pese a estar en el comienzo de la temporada liguera. El Athletic solo suma seis puntos de 18 posibles por siete del Sevilla FC de 15 que ha disputado. De todos modos, la decimosexta y decimotercera posiciones se explican también por haber disputado menos partidos que la mayoría del resto de equipos por los aplazamientos de las primeras jornadas. En el caso de los bilbaínos un encuentro y en el de los sevillistas dos.

Los de Julen Lopetegui afrontan la cita de San Mamés con el cansancio de haber jugado hace poco menos de 72 horas ante el Stade Rennais en la Champions League pero con la confianza que dan los tres puntos conseguidos. Eso sí, los sevillistas tuvieron más de una veintena de ocasiones y sólo De Jong fue capaz de anotar una en la noche del pasado miércoles en Nervión.

Un calendario exigente y apretado que está pasando factura a los nervionenses en LaLiga, donde acumulan tres jornadas ganar y dos sin sumar, por lo que la necesidad de recuperar la senda de la victoria apremia en la expedición sevillista que esta mañana partió hacia Bilbao con las bajas de los lesionados Sergi Gómez, Suso e Idrissi, que todavía no se ha estrenado oficialmente.

Lopetegui ya recuperó el pasado miércoles a Jules Koundé, tras superar la covid-19, y el joven francés, una pieza muy importante en el esquema sevillista, volverá a estar en San Mamés. Sí hay más dudas en los laterales, donde Jesús Navas lo ha jugado absolutamente todo desde el comienzo de la temporada y parece que así seguirá siendo, aunque en la izquierda Escudero podría entrar en lugar de Marcos Acuña. Donde sí habrá cambios será en el centro del campo. Ivan Rakitic, tras su suplencia en Champions, volverá a la titularidad. Al croata podría acompañarle Nemanja Gudelj para dosificar así a Fernando, mientras que Joan Jordán repetiría en el once.

No acostumbra a dar pistas Julen Lopetegui en la sala de prensa, pero es evidente que las rotaciones son necesarias. Arriba podrían repetir los tres del miércoles (Ocampos, Munir y De Jong) aunque el vasco suele repartir minutos con sus delanteros, por lo que no es descartable la presencia de En-Nesyri o Carlos Fernández en el once.





Once de gala en el Athletic

Por su parte, pocos cambios se esperan en el once de Garitano. Yuri Berchiche, ya recuperado tras su aislamiento por un positivo por covid-19, podría acompañar en la línea defensiva a los habituales Ander Capa, Yeray Álvarez e Iñigo Martínez.

Por delante, parecen fijos también en el doble pivote Dani García y Unai López, con las bandas para Álex Berenguer e Iker Muniaín. Raúl García haría de enganche con Williams como hombre más adelantado. Son bajas en el Athletic, todos por problemas físicos, Oscar de Marcos, Ibai Gómez, Kenan Kodro y Peru Nolaskoain.

Este sábado, a partir de las 16:15 horas, la afición nervionense verá qué versión de su Sevilla se planta en San Mamés, si aquella de otras temporadas donde se enfrentaba a equipos en horas bajas y los 'resucitaba' tras varias jornadas sin ganar o si verán esa más propia de la temporada pasada donde se plantaba en campo de cualquier rival a mandar y aprovechar el bajón del equipo en cuestión para darle la estocada.

- Alineaciones probables:



Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; Muniain, Raúl García, Berenguer; y Williams.

Sevilla FC: Bono: Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Gudelj, Jordán; Ocampos, Rakitic, Munir; y De Jong.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño). VAR: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Estadio: San Mamés, 16:15 horas.