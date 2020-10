Lopetegui emprende una batalla legal con el Oporto

Centrado en el Sevilla FC y en su próximo compromiso liguero de mañana sábado en San Mamés frente al Athletic, con varias dudas en el once, Julen Lopetegui mira de reojo también a Portugal, donde mantiene un litigio en los tribunales con su ex equipo, el Oporto, según ha dado a conocer el propio club luso en su informe de cuentas anuales, donde presenta unas pérdidas históricas.

Según el citado informe, el técnico vasco, destituido por el conjunto blanquiazul mediada la temporada 2016/2016, interpuso una denuncia a la entidad de Do Dragão el pasado 24 de septiembre por la que le reclama el pago de 791.839,77 euros, en concepto de créditos laborales derivados de las liquidaciones del IRS de los años de 2014, 2015 y 2016.

La audiencia entre las partes fue programada para el pasado 20 de octubre, pero las mismas no llegaron a un acuerdo, por lo que se abrió para el Oporto un plazo de 10 días para recurrir. Según el club portugués, los argumentos de Lopetegui "no se corresponden con la verdad" y, por tanto, su reclamación "será debidamente impugnada", considerando los dirigentes de su ex equipo que "el crédito invocado está prescrito", sin descartar al mismo tiempo "la adopción de otras líneas de defensa adecuadas y aplicables".

A buen seguro, no se trata de un asunto que vaya a distraer a Lopetegui de su día a día en Nervión, pero inevitablemente es un caso que le ocupa y le preocupa.