Lopetegui, la falta de descanso y el momento de Acuña, Ocampos o Rakitic

La exigencia de la Champions ya le pasó una cara factura al Sevilla FC en la última jornada ante el Eibar. Pero Julen Lopetegui no quiere excusas. Es consciente de que su equipo llegará a la cita ante el Athletic de mañana sábado sin apenas descanso, tras vencer el pasado miércoles al Rennes, pero asume que es algo con lo que tienen convivir y que no por ello merma su ambición de lograr los tres puntos.

"Es lo que toca, no tenemos ni 72 horas para volver a jugar, pero nos tenemos que adaptar y no mirar el contexto, nos tenemos que centrar en lo que tenemos que hacer ante un buen equipo, en un gran estadio, tratando de estar alineados con esa idea que tenemos que tener de estar centrados y seguro que vamos a tener", señaló el técnico vasco, que como es habitual alertó del peligro del conjunto bilbaíno, sin fiarse un pelo de su mal momento.

"Es un equipo de los buenos, LaLiga no ha hecho más que comenzar y tiene un gran equipo, bien dirigido y con las ideas claras, con jugadores de mucho talento. Estamos ocupados en darle una buena respuesta", explicó.

En este sentido, el técnico del Sevilla FC no quiso desvelar el estado físico de sus jugadores o las posibles rotaciones: "Trataremos de valorar todo mañana y tomaremos las decisiones. El tiempo es el que es y trataremos de ver qué jugadores están más recuperados y qué jugadores están en mejores condiciones para formar el mejor once ante un rival que te lleva al límite. Si alguien te lleva al límite es el Athletic en San Mamés"., señaló Lopetegui, que atendió otros asuntos de la actualidad sevillista,

Las ocasiones falladas ante el Rennes: "Las valoraciones del último partido ya las hicimos y ahora pensamos al cien por cien en el Athletic. No voy a mirar atrás, pero te advierto de que no vamos a tener ni de largo las ocasiones que tuvimos el miércoles. Va a ser un partido muy diferente y nos tenemos que centrar en dar la respuesta oportuna al partido que nos va a plantear el Athletic. Hay que estar centrados al cien por cien, también en el aspecto mental".

Cómo mejorar ante la meta rival: "Tratamos de mejorar en todos los aspectos del juego, defender y atacar mejor y generar más ocasiones. No hay más atajo que ese, centrarnos en las cosas que hacemos bien y mejorar las que debemos de mejorar, en todos los aspectos del juego, no sólo en el gol".

El 'incordio' de Raúl García: "Sí es verdad que es un tipo de jugador que todos los entrenadores quieren tener en su equipo por cómo compite, es un buen jugador, pero el Athletic tiene más cosas y tenemos que estar preparados para todas las circunstancias. Ellos han tenido toda la semana para preparar este partido y tenemos que adaptarnos a esa velocidad de crucero con la ilusión de vencerles".

El estado de Idrissi: "No está recuperado del todo de sus problemas y no va a estar en la lista" .

El cansancio acumulado: "Jugar Champions y Liga te obliga a hacer un esfuerzo físico y sobre todo mental importante, pero no podemos mirar atrás, lo único que nos va a yudar mañana es lo que hagamos nosotros a partir de que pite el árbitro. El rival y el escenario son un condimento fantástico para luchar por la victoria, como vamos a todos los cambions.Va a ser difícil, pero vamos con esa idea, sin ninguna duda".

El horario: "Podríamos jugar a las nueve de la noche y no a las cuatro y cuarto, pero esa decisión no nos compete y tenemos que adaptarnos".

La suplencia de Rakitic en Champions: "Está perfectamente, preparado para poder jugar, como cualquier otro., Le veo bien, muy integrado y contento".

Las buenas maneras de Acuña: "Está trabajando muy bien, está teniendo continuidad y su respuesta está siendo muy buena. Es un chico competitivo, que entiende el juego y que nos está ayudando y nos va a ayudar mucho durante la temporada, no tengo duda".

Ocampos prefiere la banda derecha: "Los buenos jugadores rinden en todas las posiciones; mientras no le pongamos de portero, que se puso y no lo hizo mal€ Lucas jugó toda la segunda parte de la temporada pasada en la izquierda y lo hizo fenomenal también. Son matices y no me detendré demasiado en ese análisis".