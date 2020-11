Lopetegui, LaLiga y el gris recuerdo de Machín

El Sevilla no sumaba tres derrotas seguidas en LaLiga desde Machín.

El Sevilla no sumaba tres derrotas seguidas en LaLiga desde Machín. UES

El fútbol no tiene memoria. Apenas seis semanas después de haber acumulado elogios por su actuación en la final de la Supercopa de Europa frente al Bayern o poco después de dos meses de haber levantado la sexta Europa League del Sevilla FC, las dudas comienzan a aparecer sobre la figura de Julen Lopetegui como entrenador.

Tres derrotas seguidas en LaLiga (Granada, Eibar y Athletic) han sido suficientes para borrar de un plumazo la racha de 18 partidos consecutivos sin conocer la derrota, con la que los pupilos de Julen Lopetegui llegaron el pasado 17 de octubre al Nuevo Los Cármenes de Granada.

La preocupación, aunque con ciertos matices, empieza a notarse ligeramente en el seno de la entidad sevillista. Este domingo, sin ir más lejos, el equipo y el cuerpo técnico fue arropado por la planta noble sevillista y dirección deportiva al completo durante el entrenamiento. El presidente José Castro, el vicepresidente Del Nido Carrasco, Monchi, Fernando Navarro, Emilio de Dios... Ninguno quiso perder la oportunidad de mostrarle su respaldo al técnico vasco.

Las sensaciones, en Champions, son mucho más positivas, sumando un meritorio empate en Stamford Bridge frente al Chelsea y un triunfo en el Sánchez-Pizjuán ante el Rennes, estando ahora a la espera de medirse este miércoles al Krasnodar. Pero también el esfuerzo físico, acumulado desde el exigente tramo final de la temporada pasada. Y es que en Nervión apenas han contado con vacaciones, empalmando prácticamente un curso con otro.

Eso, sumado a la exigencia competitiva de la Champions y a la necesidad de tener que competir cada tres días a ese nivel, lo está sufriendo el equipo. De ahí que nadie en el Sánchez-Pizjuán quiere que el equipo se acabe descolgando antes de tiempo del objetivo liguero: los cuatro primeros puestos.

La situación comienza a preocupar, pero no alerta. Y no es para menos, pue esta mala racha liguera en la que se encuentra inmerso el Sevilla FC de Lopetegui ha provocado que el vasco emule los números del peor Pablo Machín. Los de Nervión no acumulaban tres derrotas consecutivas desde la presencia del técnico soriano en el banquillo sevillista. Concretamente, desde marzo de 2019 (Villarreal, Barcelona y Huesca). Poco antes de que Machín acabara siendo destituido tras ser eliminado en los octavos de final de la Europa League por el Slavia de Praga.

Lógicamente, ese Sevilla FC nada tenía que ver con el actual, vigente campeón de la Europa League y teórico aspirante a todo. Sus buenas sensaciones en Champions así lo refrendan. Todos, en Nervión, esperan salir cuanto antes del bache liguero. Como técnico sevillista, Lopetegui promedia 1'89 puntos por partido, por los 1'74 de Machín.