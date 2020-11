Lopetegui: "¿Crisis? Insistir en el gol y tener las orejas tiesas"

No le preocupa a Julen Lopetegui ni la crisis de resultados en LaLiga, ni las críticas recibidas, ni las muchas ocasiones que tiene que realizar el Sevilla para marcar un gol porque ve al equipo "reconocible y dominador, aunque a veces no se han dado los resultados por detalles". Hoy ha reiterado, respecto a los problemas de cara al gol, que tiene "plena confianza en los delanteros y todos mis jugadores. No hay varita mágica para encontrar el gol, no hay otra solución que insistir y tener las orejas tiesas porque el Krasnodar es un rival duro, complicado, pudo ganar al Chelsea y afrontamos muy ilusionados un partido de Chamipons, insisto, de Champions".

Así lo ha manifestado el entrenador del Sevilla F.C. en su comparecencia previa a un partido crucial en UEFA Champions League, sobre todo para acabar con las dudas que han generado en el equipo los tres tropiezos consecutivos ligueros. Crisis en LaLiga que no debe trasladarse a una competición en la que el Sevilla logró empatar a cero en su visita al Chelsea y ganar al Rennes en el Sánchez-Pizjuán la semana pasada. Julen también se ha referido a otros temas de actualidad:

Cuidar los pequeños detalles

El fútbol son pequeños detalles. Hay situaciones que tenemos que matizar. Queremos ser reconocibles, dominar los partidos y no ceder al rival. Cuidar los detalles es muy importante y siempre lo hacemos.

El Krasnodar pudo ganar al Chelesea

Krasnodar es un equipo bueno, contruido para ganar la liga rusa. Aunque no han iniciado como ellos querían tienen un funcionamiento colectivo consolidado desde hace tiempo y con jugadores de mucho nivel. Siempre manda el resultado, pero ante el Chelsea, ante el segundo penalti que les pitan pudo ganar. Champions es máxima dificultad siempre y quien no lo piense está fuera de la realidad futbolística.

Ganar los minipartidos dentro del partido

Somos un equipo reconocible, pero hay detalles que no caen donde pueden caer. Dominar, jugar en campo contrario y es verdad que el fútbol nos ha castigado sin haber sido dominado por los rivales. Tenemos que crecer y mejor porque cada minipartido dentro de los partidos son definitivos.

Contento con la condición física del equipo: no están cansados

Físicamente no estoy de acuerdo que estemos pasando un mal momento. Tenemos la suerte de jugar cada tres días porque nos lo hemos ganado quedando cuartos y ganando la Europa League. Hay que afrontar esa ilusión tan grande y hay que buscar soluciones. Esperamos que nos puedan ayudar los jugadores que están lesionados, y mientras buscamos soluciones para jugar cada tres días. Hay matices diferentes entre Champions y Europa League, sobre todo en la primera fase. Estamos ilusionados por jugar cada tres días porque esa es la realidad que tiene ahora el Sevilla.

Respaldo de los dirigentes en el entrenamiento

Siempre suele estar aquí los dirigentes, no es algo fuera de lo común. Las situaciones finales vienen en mayo, son las que ponen a cada equipo donde merece. El camino es duro, hay que veces que salen bien las cosas y otras no. Las notas llegan en mayo y ahora estamos asumiendo unas situaciones de buen grado, y las dificultades como las bajas hay que afrontarlas con carácter, con ambición y con ilusión.

Una especie de montaña rusa en el rendimiento

No estoy de acuerdo. Es cierto que mejores resultados en una competición que en la otra. El equipo ha estado muy cerca de ganar todos los partidos. Tenemos que dar importancia a todos los detalles para tratar de crecer. Tenemos que ser muy continuos y debemos confiar en nuestro trabajo y en nuestra actitud.

Presión de ganar una Liga y qué ha cambiado de este al Sevilla de las 18 jornadas sin perder

Muy poco. Somos reconocibles y dominadores de los partidos, pero a veces eres superior y no lograr el objetivo. Estamos tratando de cambiar las situaciones. Lo que se habla o no forma parte de nuestro mundo y no lo controlamos, por lo que no nos afecta. Estamos muy ilusionados por jugar la Champions. Quien viera el partido del Chelsea sabe que pudo ganar el partido el Krasnodar y bien. Tenemos que estar concentrados, atentos y estar cuidar todos los detalles importantes que te hacen ganar los partidos.

Suso, Idrissi y Sergi Gómez, bajas seguras

Alguna pequeña molestia que la valoraremos mañana, pero esos tres son bajas consolidadas y el resto lo veremos mañana. 24 horas son muchas porque llevamos un tute importante y tenemos que valorar todo mañana. No le puedo adelantar nada más.

¿Le han cogido la medida al Sevilla?

Todos los equipos trabajamos por contrarrestar a los contrarios. Todos tratan de hacerlo y nosotros tratamos de buscar soluciones. No hay mucho más que decir al respecto. Hemos buscado diferentes dibujos y situaciones ofensivas, pero lo importante es la actitud y como compite el equipo. Y estar atento a los detalles y tratar de mejorar los que no hacemos bien.

Contento con el rendimiento de Iván Rakitick

Iván da lo mejor de sí cada día y su rendimiento va a ir creciendo como el del resto del equipo. Estamos muy contentos con lo que está haciendo y con lo que va a seguir haciendo. Viene a aportarnos su experiencia, su fútbol y actitud para mejorarnos. Todos tienen su cuota de responsabilidad y al final la responsabilidad es la de todo el equipo. Si el equipo está bien, los futbolistas salen bien en la foto. Eso es así y estamos contentos con Iván.

Plena confianza en los delanteros

Tengo confianza en los delanteros y en todos los jugadores de mi equipo. No hay una varita mágica para llegar al gol, no hay atajos. Sólo hay que insistir. Hay que tener las orejas muy tiesas, seguir generando, que no te generen. Es el que camino. Insistir, trabajar y creer, y dar lo mejor de cada uno para el equipo.

Krasnodar y las críticas a su labor

Krasnodar sólo pienso en el partido ante un rival muy difícil y duro, en una Champions ganada con mucho esfuerzo y mérito. Lo otro no te puedo contestar. No estoy pendiente de la críticas, ni de una parte (cuando son buenas) ni de la otra (cuando las cosas van mal). Es lo que hay y sabemos que los exámenes de cada equipo vienen a final de temporada, no hay otra realidad. Nos hace mucha ilusión afrontar un partido de Champions, insisto de Champions, mañana complejo y difícil.