El posible once del Sevilla ante el Krasnodar

El Sevilla FC de Julen Lopetegui se medirá este miércoles, en el Sánchez-Pizjuán, al Krasnodar en el partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Un duelo en el que los nervionenses intentarán sumar una nueva victoria que encarrile su clasificación, tras haber sumado un meritorio empate en Stamford Bridge ante el Chelsea y haber sumado los tres puntos en casa frente al Rennes.

Dando mejores sensaciones en Champions que en LaLiga, donde el Sevilla FC acumula tres derrotas consecutivas (Granada, Eibar y Athletic Club), Lopetegui cuenta con la posibilidad de hacer rotaciones en algunos de sus puestos, contando sus pupilos con una considerable carga de partidos desde el fin de la temporada pasada que quizá lo hace aconsejable.

Sin embargo, las dudas generadas en LaLiga y la necesidad de que éstas no se den también en la máxima competición de clubes a nivel continental, invitan a pensar que el técnico vasco tampoco hará demasiadas rotaciones, más allá de las propias que le obligue el estado físico de sus futbolistas.

Habiendo confirmado las bajas de Sergi Gómez, Suso e Idrissi, quienes no se entrenaron este martes junto al resto del grupo, Lopetegui confirmó que cuenta con algunos hombres entre algodones que analizará durante las 24 horas previas al enfrentamiento: "Alguna pequeña molestia que la valoraremos mañana, pero esos tres son bajas consolidadas y el resto lo veremos mañana. 24 horas son muchas porque llevamos un tute importante y tenemos que valorar todo mañana. No le puedo adelantar nada más". Éste es, por tanto, el posible once con el que el Sevilla FC podría medirse este miércoles al Krasnodar en Champions.