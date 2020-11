Óscar da un paso al frente: "He intentado aprovechar los minutos"

Óscar da un paso al frente: "He intentado aprovechar los minutos" Lince

No estaba gozando de muchos minutos, pero Óscar Rodríguez fue uno de los elegidos por Lopetegui para tratar de cambiar el signo de un partido que se había puesto muy cuesta arriba para el Sevilla FC con el sorprendente 0-2, y el madrileño respondió con un buen partido.

"Estaba con muchísimas ganas de debutar en Champions y he intentado aprovechar los minutos, pero me voy contento sobre todo por el equipo", aseguraba el internacional al respecto en los medios del club, donde elogiaba la reacción del conjunto sevillista.

"Hemos trabajado muy bien. La clave ha sido no tirar la toalla, luchar hasta el final como si fuéramos once. Se ha demostrado y hemos logrado el resultado. Hemos empezado muy bien, pero en estas competiciones puede pasar de todo. No nos ha podido la presión y hemos reaccionado bien. El equipo lo tiene muy claro, vamos todos a una y se ha notado en el campo hasta el último minuto", ahondó el madrileño en su análisis del partido.

En el plano personal, además, Óscar admitía sentirse muy feliz, con el foco puesto ya en Osasuna. "Cuando sumas minutos uno está muy contento, sobre todo también debutar en Champions, competición en la que lucharemos para seguir sacando los máximos puntos posibles. Este resultado nos aporta confianza para LaLiga y vamos a salir a por los tres puntos y a darlo todo".