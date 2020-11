Óliver Torres, sus metas en el Sevilla FC y el sueño de la selección

Recibido, como es tradición, por un pasillito de sus compañeros en el entrenamiento de este martes, Óliver Torres celebra hoy su 26 cumpleaños. Un día de felicidad para el centrocampista del Sevilla FC, que agradece el cariño de todos y muestra sus ganas por seguir progresando con la camiseta blanquirroja.

"La familia y los amigos están lejos, pero la familia diaria es esta, los compañeros y cuerpo técnico, y siento su cariño. Así me lo han hecho sentir. El de los 25 ha sido un año raro, con muchos cambios, pero con 26 me veo muy bien, preparado y más maduro que nunca. Tengo muchas ganas de comerme el mundo y ojalá que venga con muchas alegrías en lo personal y en lo colectivo y que lo podamos celebrar juntos", ha asegurado el extremeño en el programa 'Sólo el Sevilla' de Sevilla FC Radio.

Echando la vista atrás, el ex del Atlético, un talento precoz en su momento, siente que lleva vivido mucho en el mundo del fútbol, "más de lo que imaginaba", pero asegura estar en uno de sus "mejores momentos", lo que unido al hecho de militar "en un club como este", de la dimensión del Sevilla FC, le hace sentirse "afortunado y orgulloso".

"Baso la vida en la ilusión y la ambición, que es muy grande. No sé dónde podré llegar, pero me levanto queriendo ser el mejor y competir contra los compañeros. Quiero la mejor versión de mí, que es lo que quiero encontrar disfrutando del recorrido. En tres días pasas de estar muy bien a estar muy mal y hay que ser muy fuerte en todos los aspectos", añadió el centrocampista, que no esconde que uno de sus objetivos es vestir la camiseta de la selección española.

"Mirando atrás no sé donde me veía, como tampoco sé dónde me veo en el futuro. El fútbol es difícil y hay muchos factores que no controlamos. Mi mentalidad era la de ser capitán de la selección. Todos tenemos esa ilusión y tenemos que trabajar con esa motivación. Luego por el camino pueden pasar cosas y que no se dé. Con 26 años, tras pasar por todos sus escalafones inferiores, me gustaría ir con la selección y con la camiseta del Sevilla, pero de nada vale hacer análisis del pasado. El momento es ahora, estoy donde quiero estar y eso es lo más importante. Es una oportunidad para volver a ser feliz", destacó.

Con la ambición por bandera, por tanto, el futbolista cacereño se muestra convencido de que puede dar un paso más, siendo consciente al mismo tiempo de lo difícil que es hacerse un fijo en los planes de Lopetegui: "A nivel futbolístico soy más maduro, con conceptos tácticos mejorados y una competencia importante. Me gusta ser competitivo y poco a poco voy cogiendo peso en el equipo. Me encantaría jugar todos los partidos y es para lo que trabajo, con ambición, pero hay muy buenos jugadores. Eso es lo que nos va a hacer mejores y es una suma para el colectivo".

En el plano colectivo, por su parte, Óliver reconoce que la exigencia en el Sevilla FC es muy alta, pero es algo que asume, apelando a la unión del grupo para volver a ofrecer la mejor versión del equipo: "Sabemos que lo que envuelve el fútbol es eso, y es normal. En algunos partidos, los resultados tenían que haber sido otros, igual que el año pasado ganábamos muchos partidos. Ni antes éramos candidatos a LaLiga ni ahora somos el equipo que nadie esperaba. Seguiremos trabajando y levantándonos cuando haga falta. Ese es el secreto. Mantener el bloque es algo importante. Ya sabemos la idea del entrenador, nos entendemos con una mirada y sufrimos cuando las cosas no van bien, pero de todo se sacan cosas positivas. Esa conexión que nos ha hecho sonreír tanto tiene que unirnos más cuando vengan mal dadas para seguir consiguiendo cosas".

Por último, el de Navalmoral de la Mata se refirió a la espinita que supuso no participar en ninguno de los partidos en la fase final de la Europa League en Alemania, lo que no mermó su felicidad por el título obtenido: "Ganar títulos está muy bien y con protagonismo mucho más. En los últimos partidos no pude sumar, lo intenté desde donde me tocaba, pero me siento preparado para hacerlo sobre el césped. Me centro en darle valor a cada oportunidad y siendo consciente de que volverán a aparecer".