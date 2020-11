Las soluciones que baraja Lopetegui ante las posibles bajas tras el parón.

El parte médico oferecido por el Sevilla esta mañana presenta un horizonte de posibles ausencias de peso a la vuelta del parón, bajas que podrían dejar los dos carriles huérfanos de las primeras opciones o única en el caso de la banda derecha. Acuña sufre una pequeña lesión muscular y se encuentra pendiente de evolución en los próximos días, por lo que, a priori, contaría con más posibilidades de llegar a tiempo que el palaciego, que está siendo sometido a más pruebas para conocer el alcance de sus molestias y podría perderse algún partido después de la ventana de selecciones.

El internacional argentino, que como Navas, no ha podido viajar con su selección por este percance de última hora, parte con posibilidades de vestirse ante el Celta, primer rival en el regreso, pero si finalmente no estuviera disponible porque la evolución no fuera la deseada, Lopetegui cuenta con el relevo natural de Escudero, por lo que el menoscabo en la posición sería asumible, mas cuando el pucelano rindió a buen nivel en la segunda parte contra Osasuna.

El verdadero problema surge en la derecha ante la ausencia de un relevo natural para Navas más allá de Aleix Vidal, que, a pesar de ser un descarte, se quedó finalmente en Nervión al no encontrar Monchi un lateral derecho que cuadrara en las condiciones deportivas y económicas precisadas. Por ello, ahora Lopetegui se ve obligado a realizar probaturas para hallar la forma de que se añore lo menos posible a Jesús Navas sin generar desequilibrios en el equipo.

No en vano, dos de las vías para suplir a Navas suponen retoques notorios, una, incluso, el cambio de dibujo que conllevaría repetir la fórmula utilizada contra el Krasnodar cuando Navas fue expulsado o tras la lesión ante Osasuna del palaciego. El vasco apostó por tres centrales y por Ocampos como carrilero con toda la banda derecha por delante, función que asumió y realizó de manera notable, tanto que se echó el equipo a la espalda. El de Asteasu, consciente de que hasta ahora ha utilizado esta alternativa en contextos muy especiales y que todo cambia en condiciones normales, la baraja entre sus planes pero apenas podrá experimentar con ella antes del primer choque al encontrarse el de Quilmes con la selección argentina.

Esta circunstancia le resta enteros a esta vía, aunque no la descarta, y aumenta las opciones de Aleix Vidal, con el que sí podrá probar durante el parón. Si le convence en los entrenamientos se acabarán las dudas pero si no tendrá que decidir entre la reconversión de Ocampos o desplazar a Koundé a la derecha, lo que supondría debilitar el centro de la zaga, en el que entraría Sergi Gómez o Rekik como compañero de Diego Carlos. Lopetegui tendrá que sopesar si gana más que pierde con el galo como lateral, posición en la que ya lo ha utilizado otras veces.